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河南商貿大樓廠房大火 燒死36人另有2人失蹤

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
河南安陽一廠房發生大火，廠房內部結構已全部燒毀。（央視截圖）
河南安陽一廠房發生大火，廠房內部結構已全部燒毀。（央視截圖）

河南省安陽市昨天下午發生重大火災，直到昨天深夜才撲滅大火，事故造成36死2失蹤慘劇，當局正調查起火原因，凱信達商貿公司負責人已被逮捕。

安陽日報社微信公眾號「安陽融媒」今天（22日）上午發佈「11·21火災事故情況通報」。通報指出，11月21日16時22分，河南省安陽市消防救援支隊接群眾報警稱：安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火災。

當地共派出63輛消防車、240人到現場救援，到21日20時許，現場火勢基本被控制；23時許，現場明火被徹底撲滅。整個著火的廠房已經熏黑變形，內部結構基礎設施損壞嚴重。

據初步核定，截至22日6時10分，事故已造成36人死亡、2人失聯，2人輕微傷送醫救治，無生命危險。目前，公安部門已控制相關犯罪嫌疑人。

河南安陽一廠房發生大火，造成廠內36人死亡、2人失蹤。（央視截圖）
河南安陽一廠房發生大火，造成廠內36人死亡、2人失蹤。（央視截圖）
河南安陽一廠房發生大火，造成廠內36人死亡、2人失蹤。（央視截圖）
河南安陽一廠房發生大火，造成廠內36人死亡、2人失蹤。（央視截圖）

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