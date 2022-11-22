青藏高原西部、湖泊結冰水位漲 陸科學家揭祕

作為地球第三極和世界屋脊，青藏高原生態環境變化長期以來備受關注。近些年監測顯示，青藏高原西部湖泊在冬季湖面結冰期水位出現顯著上漲，這是什麼原因導致的？會有什麼影響？

中新社報導，中國科學院青藏高原研究所21日發布消息說，該所環境變化與多圈層過程團隊與合作者利用青藏高原西部連續5年湖泊水位和水文氣象監測資料最新完成的針對性研究發現，地下水補給導致冬季湖面結冰期湖水水位顯著上漲，可顯著影響青藏高原西部湖泊水位季節和年際變化特徵。

據論文第一作者和通訊作者、中科院青藏高原所類延斌副研究員介紹，青藏高原分布著世界上海拔最高的湖泊群，是大陸最主要的湖泊分布區之一。自20世紀90年代末以來，受降水增加和冰凍圈加速消融影響，青藏高原內陸區湖泊出現顯著擴張，影響區域生態環境和周邊基礎設施，引起中外學者廣泛關注。

影響湖泊水量平衡的因素較多，包括大氣降水、湖面蒸發、冰凍圈消融、地下水補給或滲漏等。此前，由於缺少系統的水文氣象觀測資料，學界對高原湖泊水量平衡的研究大多側重地表水，難以直接監測和量化地下水對湖泊的補給。

類延斌指出，青藏高原大多數湖泊在冬季湖面結冰期水位保持穩定或微弱下降，但最新監測結果表明，青藏高原西部湖泊如魯瑪江東錯、美馬錯、結則茶卡和龍木錯等，卻在湖面結冰期水位出現顯著上漲，其中，魯瑪江東錯和美馬錯在湖面結冰期的水位上漲幅度可達0.25-0.35米，約佔全年湖水水位升高值的一半。

他表示，綜合考慮冬季湖面降雪、入湖徑流和湖面蒸發等因素，研究團隊認為，青藏高原冬季湖面結冰期水位上漲的主要原因是地下水補給，其補給量占流域內夏季總降水的13%-25%。