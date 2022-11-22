150年前清古船 長江口打撈出水

大陸國家文物局21日發布消息稱，當天凌晨0時40分，長江口橫沙水域見證了中國水下考古新的歷史性突破，22根巨型弧形梁組成的長48米、寬19米、高9米、重約8800噸的沉箱裝載著古船，經過近4個多小時水下持續提升後，在打撈工程船「奮力輪」中部月池緩緩露出水面。這艘清代同治年間的古船時隔150多年重新出現在世人眼前。

據香港文匯網，古船發現於2015年，是目前中國乃至世界上發現的體量最大、保存最為完整、船載文物豐富的古代木質沉船之一，填補中國清代晚期大型木帆船研究空白。

2015年，上海市文物局組織國家文物局考古研究中心、上海市文物保護研究中心等單位在長江口崇明橫沙水域開展水下考古重點調查時，通過聲納掃測等技術發現了一艘木質古船，考古編號為「長江口二號」。

經過7年的水下考古調查勘探，探明了長江口二號古船的基本情況。長江口二號古船為木質帆船，確認年代為清代同治時期（公元1862-1875年），所在水域水深8-10米，船體埋藏於5.5米深淤泥中，殘長約38.1米、寬約9.9米，已探明有31個艙室。古船上部的船艏、纜樁、主桅杆、左右舷等結構完整，從目前的勘測情況看，推測為清代上海廣為使用的沙船的可能性最大。

通過選取4個艙室進行的小範圍清理，艙內均發現有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，已經出水完整或可修復的文物種類多、數量大。在船體及周圍還出水了紫砂器、越南產水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、大型船材、鐵錨、棕纜繩、滑輪以及建築材料等大量文物。特別是出水的綠釉杯底書有「同治年製」款，為古船的斷代提供了重要的依據。