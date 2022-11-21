7歲女童心悸送入ICU 竟是因為誤食媽媽的「巧克力」

小朋友總是對大人的世界充滿嚮往，偷用媽媽化妝品、高跟鞋，但近日一名7歲女童偷吃媽媽的「減肥巧克力」後卻險些喪命。

《中國新聞週刊》今天（21日）報導，廣東江門一名7歲女童發現媽媽藏在衣櫃中的減肥巧克力，偷偷吃下兩顆后出現心悸不適的情況。

女童媽媽察覺後，把女兒送到當地醫院進行催吐治療，但情況並未好轉，更出現昏迷、抽搐等危險情況，家人連夜再把她送往上級醫院。送院后，女童又出現藺妄（急性意識錯亂）、狂躁的情況。

因常規治療並不起效，醫生詢問女童母親是否有過往病史，才得知女童曾食用過其母在網上購買的減肥巧克力，經檢驗後才確診為西布曲明中毒。隨後，醫生為女童進行體外血液凈化治療，性命得保，目前康復出院。

醫生提醒要小心市面上的「網紅藥」，部分藥品成分複雜，應從正規渠道購買。同時提醒家長妥善保管藥物，避免幼童誤食，若發現誤食應立即送醫。

西布曲明常被用於減肥藥中，是一種治療肥胖的食慾抑製劑。中國藥監局公開資料顯示，2010年起中國就命令禁止西布曲明製劑和原料藥在中國生產、銷售和使用。在香港，含有西布曲明的產品需註冊才可發售，且為處方藥物，須由醫生開出處方才可購買。

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文章授權轉載自《香港01》