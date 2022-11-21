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漢字之美 入住元宇宙

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「漢字之美—HanZi Land」通過在虛擬空間中引入跑酷通關等玩法，幫助體驗者加深對於漢字字形的記憶。圖／本報北京傳真
「漢字之美—HanZi Land」通過在虛擬空間中引入跑酷通關等玩法，幫助體驗者加深對於漢字字形的記憶。圖／本報北京傳真

元宇宙裡有了漢字主題虛擬空間。兼具交互性和遊戲感的「漢字之美－HanZi Land」日前上線全球頭部元宇宙創作社區Roblox。這個虛擬互動體驗空間，以漢字創意元素吸引海外Z世代青年參與互動，把漢字文化以更青春活潑的方式在海外傳播。

進入這個虛擬空間，體驗漫遊者會遇到「領路人」。這些領路人由漢字寶庫中最具象形特徵的字擔任，例如羊、牛、心等。

典型的象形字成為構成漢字元宇宙空間的基本符號。全球體驗者在該虛擬空間內互動體驗時，可以通過漢字生動的圖畫形象，感知中國人一直以來的生活方式，循著它的指事象形，深入理解其中蘊含的中國傳統文化內涵，共同體驗脫胎於中文鄉土的漢字之美。

與字母文字相比，中國漢字突出偏旁部首等組成部件。這些部件的任意組合排列，又構成了多種多樣的漢字。基於漢字獨具一格的結構性，「漢字之美－HanZi Land」以漢字卡牌收集為核心規則，通過偏旁部首組合、跑酷通關等玩法，結合大地圖探索和輕度社交體驗，設置了難度梯級遞增的12個關卡，引導體驗者逐步深入。

「漢字之美－HanZi Land」以書籍「于丹：漢字之美」為靈感來源，深挖偏旁部首文化內涵衍生出的文化主題，應用在元宇宙的漢字虛擬互動體驗空間裡。虛擬空間的每一處社交場景與互動環節，都有鮮明的文化主題，讓參與者以偏旁部首為媒，深入漢字的世界，領略漢字的形體之美、意義之美和文化之美。參與互動的玩家和創作者不再只是單向的學習者，還是活學活用的實踐者。

魯迅先生曾說漢字有三美：意美以感心，音美以感耳，形美以感目。漢字本身具有的審美性，使得其元宇宙空間的風格既有漢字字形帶來的典雅，亦有漢字故事帶來的詩意。「漢字之美－HanZi Land」設置了拼字派對遊戲。參與者可以感受不同符號排列組合帶來的視覺效果，感受字音與樂音相互碰撞時的律動節奏。

社交 傳統文化

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