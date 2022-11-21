靈活就業 陸青年愛當新職人

從執著「鐵飯碗」到擇業靈活化、新興化，近年來，不少大陸年輕人青睞新興職業，傾向靈活就業，以興趣愛好為導向成為「新職人」。

中新社報導，「90後」笑孝是蘭州一名陪診師，自稱「私人導診」的她，每天的工作是幫有需要的人掛號、繳費、取藥、寄藥等，主要服務對象是老人、孕婦、傷殘人士、異地患者等特殊人群，還有部分獨自就診的年輕人，一些會通過社交平台找到她。

「陪診師前景很好，市場很廣闊。」笑孝從業前進行過市場調查，在她看來，如今老齡化節奏加快，年輕人工作壓力大，數位醫療產品增多，加之受疫情防控的影響，專業陪診師能為頻繁就醫或異地就醫的患者解決很多繁瑣之事。「相比父母輩的節約，現在年輕人願意支付報酬，讓專業人士介入。」她說。

笑孝認為，作為一名合格的陪診師，需要具備基礎的醫學知識，熟知當地所有醫院的地址和就醫的流程，在腦海中繪就一幅「就醫地圖」。

33歲的九玥是笑孝的合夥人，在蘭州較早「嚐鮮」陪診師。她同樣看好陪診發展前景，一年前從美容行業辭職，全職做陪診師，並從單打獨鬥的一人，發展到如今20人的團隊。她坦言，陪診師時間自由，每個月收入可觀，可全職可兼職，是一個不錯的就業方向。

近三年來，除了大陸官方認定的新職業外，整理收納師、奶茶試喝員、螺螄粉聞臭師、卡路里規劃師、寵物烘焙師、密室設計師、手機入殮師、上門代廚等不斷湧現，並由大陸一、二線城市輻射至三、四線城市。

西北師範大學傳媒學院副教授馬成鳴受訪稱，近年來，「互聯網+」推動了傳統產業的升級革新，也同樣改變了人們的傳統就業觀念和消費觀念，無實物、無接觸的操作已被廣泛接受，特別是年輕人「宅式生活方式」，追求個性化生活，造就一批「新職人」。