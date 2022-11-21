海峽兩岸文創青年交流營 激盪創新文化靈感

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海峽兩岸文創青年交流營在廈門展開，參訪廈門江夏堂紀念館。圖／本報廈門傳真
海峽兩岸文創青年交流營在廈門展開，參訪廈門江夏堂紀念館。圖／本報廈門傳真

2022海峽兩岸文創青年交流營系列活動，日前在廈門展開；兩岸青年進行互動交流，對傳統文化激盪出創新火花。由近50名在大陸台青所組成的「創意青年團隊」，參加第九屆海峽兩岸大學生創意文化節啟動儀式，並造訪廈門知名文創景點。團員們皆表示，收穫滿滿，靈感滿腹，期盼下屆再聚。

創意青年團隊造訪濱海街道黃厝社區、廈門文創展示中心、弘晏莊木偶館、江夏堂、延平郡王府、僑批文化廣場及城記中山路展示廳等景點，團員們以自身經驗，進行對話交流，將創新思維注入傳統文化，以期產生貼近當代脈動之文創靈感。

台灣亞太青年學院聯盟代表陳仰智表示，身為在廈門工作多年的台灣人，對廈門朋友們以及一草一木，皆有深厚感情，本活動助益閩台青年朋友進行交流，進一步豐富廣大師生精神文化生活，打造兩岸青年交流交往、促進兩岸文化繁榮發展重要平台。

廈門市大學生文化創意協會副會長袁雅琴指出，台籍青年具有豐富的創意及敏捷思維，鼓勵台灣青年除了學習技能與新知外，也需要拓展自身視野，才能在大環境中更具競爭力。

創意青年團隊在交流營上互動熱絡，雙方針對文化面及創意面有許多想法討論。來自台灣的廈門大學學生王慈琳強調，中華民族傳統文化是一個密不可分的整體，覺得自己有種使命感，為兩岸青年的交流而努力。

主辦單位除安排兩岸青年文化交流外，亦安排走訪廈門大學、中山路、沙坡尾藝術西區等知名商圈，讓創意青年團隊體驗廈門在地生活與文化，透過實際走訪廈門，讓兩岸青年增添更多互動火花。

青年 廈門

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