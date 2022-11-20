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網購打耳洞神器...24歲女DIY穿耳 耳垂腫似香蕉抽出一針筒膿

香港01／ 撰文：安祖娜
醫生檢查後指女子傷口發炎感染，為她進行穿刺抽膿，結果抽出一針筒膿水。（澎湃新聞）
醫生檢查後指女子傷口發炎感染，為她進行穿刺抽膿，結果抽出一針筒膿水。（澎湃新聞）

潮流興DIY，但牽涉健康的事還是應找專業人士協助。大陸1名24歲女子早前網購價值8.8元人民幣（約新台幣38元）的「打耳洞神器」，按指示在家自行「穿耳窿」，沒料2個耳洞數天後出現紅腫，其後更化膿並腫如半條香蕉的大小。女子趕緊到醫院求醫，醫生檢查後指傷口發炎感染，為她進行穿刺抽膿，結果抽出一針筒膿水。

大陸傳媒報導，該名24歲女子日前陪同事購買耳環時，萌生了穿耳念頭，回家後她上網查找資料，認為穿耳「很簡單」，遂於網購平台買入價值8.8元人民幣（約新台幣38元）的「打耳洞神器」，收貨後便根據賣家提供的教學影片，自行穿了兩個耳洞。

女子稱，穿耳後還未戴上耳環時，已感到耳垂紅腫，她一度詢問客服，獲告知為正常情況，對方又建議她購買「藏藥」敷貼作舒緩。女子按客服建議購買藥貼，但貼了5天耳垂不但沒好轉，傷口更化膿並腫成半條香蕉般大，嚇得她趕緊求醫。

醫生檢查後指出，女子的耳洞傷口發炎感染，藏有大量膿水導致紅腫，遂為她進行穿刺抽膿，最終抽出一整筒針筒的膿水，消毒後再處方抗生素藥膏供她塗抹。

浙江大學醫學院附屬第一醫院整形外科主任徐靖宏指出，穿耳洞屬「有創行為」，若工具不衛生或處理不當，傷口有機會發炎感染，甚至有感染傳染病、引發顱內感染、器官受損的風險。他續指，部分人或認為穿耳洞很簡單，選擇在街邊小店或網上購買工具自行操作，惟相關行為存在感染風險，「打耳洞需要無菌操作，一定要到正規醫院或店舖進行，打完後也要保持傷口乾淨清潔」。

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文章授權轉載自《香港01》

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