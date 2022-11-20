聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽占車位 福建男子用堆高機把車丟進河中

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
車位主人動用叉車（堆高機）把占車位的車丟進河中。（上游新聞）
車位主人動用叉車（堆高機）把占車位的車丟進河中。（上游新聞）

福建福州一名車主佔用同社區另一名業主車位，雙方爆發爭執，結果該車被車位主人動用叉車（堆高機）將車扔入河中。

上海新聞報導，19日晚福州市倉山區「融信白宮」社區內一輛閩A牌照小轎車在車庫內被叉車移走，並在一座橋邊被投入河中，發出巨大聲響，引來路人駐足圍觀。

據拍攝視頻的男子的畫外音稱，「占我的車位，叫他移……可以啊，沒事，我直接把它丟到流花溪裡…這部破車我也賠得起，他說給他扔了就是」。

「融信白宮」物業中心工作人員證實，該社區確有一業主車輛被扔入河裡，警方已經介入調查。他說，「（業主之間的）具體情況派出所在調查中，我們不便干預，要等調查結果」。

該工作人員表示，兩部車（的車主）都有自己的車位，但被扔車車主占了他人車位，物業曾有阻攔，但其他具體情況物業並不掌握。

「事情發生在19日晚上11點左右」。附近一名男性居民表示，他所得知的情況是：「車主將車停在別人車位上，車位主人聯繫了車主兩三天挪車未果，惹怒了車位主人，才發生扔車一事。車主未阻攔，車位主人給車主電話，一個敢說一個敢扔」。

車子已經在20日上午打撈上來了。20日中午1時，福州市公安局工作人員稱，目前，此事在調查處理中。福州市公安局倉山分局工作人員透露，警方已到場處置。

被扔進河中的車已完全泡在水中。（上游新聞）
被扔進河中的車已完全泡在水中。（上游新聞）

車主 福建

延伸閱讀

推動城市森活學 高雄特色公園打造社區生活綠洲

新港漁青 「尻海風」的潮生活

福建、廣西拚經濟 推消費方案

苗木之鄉人口快速老化 永靖第一幢B據點今啟成

相關新聞

網購打耳洞神器...24歲女DIY穿耳 耳垂腫似香蕉抽出一針筒膿

潮流興DIY，但牽涉健康的事還是應找專業人士協助。大陸1名24歲女子早前網購價值8.8元人民幣（約新台幣38元）的「打耳洞神器」，按指示在家自行「穿耳窿」，沒料2個耳洞數天後出現紅腫，其後更化膿並腫如半條香蕉的大小。女子趕緊到醫院求醫，醫生檢查後指傷口發炎感染，為她進行穿刺抽膿，結果抽出一針筒膿水。

漢字之美 入住元宇宙

元宇宙裡有了漢字主題虛擬空間。兼具交互性和遊戲感的「漢字之美－HanZi Land」日前上線全球頭部元宇宙創作社區Rob...

海峽兩岸文創青年交流營 激盪創新文化靈感

2022海峽兩岸文創青年交流營系列活動，日前在廈門展開；兩岸青年進行互動交流，對傳統文化激盪出創新火花。由近50名在大陸...

靈活就業 陸青年愛當新職人

從執著「鐵飯碗」到擇業靈活化、新興化，近年來，不少大陸年輕人青睞新興職業，傾向靈活就業，以興趣愛好為導向成為「新職人」。

湖南2歲娃卡30公分寬牆縫 8歲童挺身救援

湖南永州一名2歲男童玩耍時，不慎卡在兩棟居民樓之間的牆縫內。幸好一名8歲男孩王雨銘自告奮勇，在消防員指導下成功將被困男童...

掌摑、掐頸 陝西3師圍毆學生 網：是老師還是黑社會？

近日，網傳陝西省安康市有三名中國教師在操場上群毆一名14歲學生，不僅掌摑、掐頸、抓衣領拖行還踢倒學生，致學生受傷送醫。事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。