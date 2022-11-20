安徽村民穿鞋踩踏醃製酸菜 當地市監局：調查是否用作買賣

央視今年「3·15晚會」曝光湖南岳陽5間酸菜生產企業存在加工衛生問題，指他們生產的「老壇酸菜」是在土坑中醃製，工作人員更光腳踩踏酸菜。

上述風波仍然歷歷在目，近日，安徽亳州有村民穿鞋踩踏醃製酸菜再引發熱議。當地市場監督管理局表示，正調查酸菜是否用作買賣。

據網傳影片顯示，在亳州渦陽縣的一處土坑中，數名村民穿著日常衣服、鞋子，在未做任何衛生措施下，一邊端著盆撒鹽，一邊在土坑中行走，他們踩在腳下的正是等待醃製的酸菜。

影片內容引起廣泛關注，據陸媒報導，當地村民經常會帶醃製好的酸菜到集市售賣。而當地餐廳內售賣的酸菜基本都來源於此，有餐廳負責人就說，「一般我們店裡都會選醃得少的人家買，用罐子醃的，乾淨一點。那種用土坑醃得多，我們一般不敢要。」

對此，渦陽縣市場監督管理局表示，網傳影片情況屬實，事發地是在渦陽縣店集鎮金莊，正調查酸菜是否用作買賣，若用來買賣將會進行處理。

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文章授權轉載自《香港01》