橄欖球頻道播賽事 字幕誤植「榮光」為中國國歌

繼亞洲7人橄欖球賽南韓對香港賽前播錯「願榮光歸香港」歌曲為中國國歌後，橄欖球頻道RugbyPass在其上傳香港對葡萄牙賽事，現場播放中國國歌的片段中，字幕誤植「榮光」的英文歌名。

據RugbyPass在其官方臉書介紹，RugbyPass提供最新的橄欖球消息，設有網站及在Youtube頻道上傳橄欖球比賽影片。

RugbyPass在Youtube頻道上傳了11月6日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的世界盃橄欖球賽終極復活賽，香港隊對葡萄牙賽事的影片。

片段中現場賽前播放中國國歌「義勇軍進行曲」時，字幕卻寫上「GLORY TO HONG KONG」，即「願榮光歸香港」的英文譯名，下面寫有「NationalAnthem of Hong Kong」（香港國歌）。

不過，目前該影片已移除。

香港01及星島日報也有報導該事件，指正向香港橄欖球總會、香港文化體育及旅遊局等查詢。

在亞洲7人橄欖球賽11月13日南韓對香港的比賽，賽前現場應播放中國國歌時卻響起與「反送中」運動相關的「願榮光歸香港」。其後香港政府主動約見韓國駐港總領事，表達強烈不滿及要求徹查事件。主辦方亞洲橄欖球總會致歉，指屬人為錯誤。