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這兩大科系燒錢燒到「懷疑人生」 第一名畢業後起薪3.1萬

香港01／ 文・番茄妹
網友一致公認大學中這兩類科系最燒錢。示意圖，圖/聯合報系資料照片
網友一致公認大學中這兩類科系最燒錢。示意圖，圖/聯合報系資料照片

不知大家覺得大學甚麼科系最燒錢呢？近日有網友於討論區發文盤點大學中最燒錢的科系，貼文引來不少網友回應，有網友表示最燒錢科系「藝術科系一定世界第一」，但也有網友表示，電影系都能比得上美術系，令他燒錢燒到「懷疑人生」。

日前，有網友於Dcard發文向廣大網友詢問「大家覺得讀哪一科系最燒錢」，並認為設計系應該是燒錢最少的科目，但畢業後都是「賺最少」。他更認為讀美術和設計相關的科目最為燒錢，但畢業之後「感覺都會多賺錢」。

貼文引起不少網友熱論，有不少讀美術相關科目的同學留言表示「極度不認同」，「讀設計一畢業即失業，工資超低，8000元港幣(約台幣3.1萬)一個月都有」。除了美術科系，有網友指「電影系」情況比美術更差，「每個學期都要拍片，錢全部都要自己出，每次作業都要花幾千元(港幣)」，更表示拍攝畢業作品一分鐘每人「至少要拿出逾萬元出來拍」，而且「成日都要通宵拍片」，燒肝又燒錢。網友更指「前世做錯事，今世做影視」。

除了美術和電影系，有就讀科學相關科目的同學表示雖然他們讀書並不燒錢，但「十級燒肝燒頭髮燒命，畢了業更是苦哈哈」，畢業後的日子同樣痛苦。

盤點8大超燒錢科目

1.藝術設計科目

大專生心聲：「設計畢業後也會失業，設計出來做事會賺很多錢根本是幻想，記得有師兄師姐畢業出去工作，竟然有公司用8000元(約台幣3.1萬)一個月雇人」、「讀的時候買材料、搞展覽，有的科系還要出錢請模特兒，一年沖洗照片的費用相當貴，算上乘車吃飯錢可能一年都要一萬元或以上」、「讀形象設計，讀這科也得跟著潮流，不停買潮牌，要懂潮又要有自己的風格，又不能是便宜貨，天天要穿得漂漂亮亮，看到都覺得辛苦。」

2.電影製作

大專生心聲：「每個學期都要拍片，錢全部都是自己出，每套作業都要幾千元港幣，最後拍期末專題作業更是最燒錢，每人可能至少要拿出逾萬元港幣出來拍」、「器材、租金、車錢、crew飯錢、book場錢、演出費、美術服裝道具費。搬搬抬抬都要訓練，爆肝又傷身，維他命B6當糖食，拍出成品後還未必好看，俗語有話『前世做錯事 今世做影視』」。

3.幼兒教育

大專生心聲：「老師所有教具全部自己出錢，急救牌，教具材料，教材，每天的精神損失費，耳朵被班上的小孩喊到耳聾又要去看耳科，和這些孩子鬥大聲到失聲，又要去看言語治療。」

4.建築系

大專生心聲：「只是買台好一點的電腦都要破萬元港幣，還沒算每個專題的材料費，想打工又要在studio工作到凌晨，還要想搭要不要搭計程車好。」

5.文史哲

大專生心聲：「年年學費像賭錢落入海，高投資0回報，畢業後就像要去乞討。」

6.IT

大專生心聲：「要每年換電腦、換軟體，IT 燒電腦，燒人腦。」

7.航空

大專生心聲：「學開飛機燒錢燒得傻，除了每次票的錢，還有不同的文件&配件，樣樣都是錢。」

8.Science

大專生心聲：「Science讀時不太燒錢，但十級燒肝、燒頭髮、燒命，出來還要要飯，直接幫學生折了壽。」

延伸閱讀：

大學畢業生票選-最後悔選修科目排名2022-社會學第2-哪科no-1

大學畢業禮女生９大穿搭ng位-揀錯衣領大忌-一小物令氣質提升

文章授權轉載自香港01》

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