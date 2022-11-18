霧鎖華北 天津河北等4省市76條高速公路封閉

大陸華北地區遭逢大霧影響，目前已有天津、河北、遼寧、山東4省市境內76條高速97個路段公路封閉，預計今（18）日中午恢復通行。

據央視新聞消息，天津（24條高速、24個路段）、河北（38條高速、46個路段）、遼寧（15條高速、15個路段）、山東（9條高速、12個路段），都有相關的封閉措施。

包含G1京哈高速全線、G2京滬高速全線、G1501瀋陽繞城高速全線、G0111秦濱高速全線等主要道路。

另外據大陸中央氣象台18日6時發佈大霧「黃色預警」，預計18日早晨至上午，遼寧中部和南部、北京東南部、天津、河北中南部、山東中部和西部等地的部分地區將有能見度不足1公里的大霧天氣，其中，遼寧中部、河北中南部等地的部分地區有能見度不足200公尺的「強濃霧」，局部地區能見度不足50公尺。此外，19日到20日，華北中南部、黃淮中西部等地仍有大霧天氣。

此外，個別地區如何北、山東多地則發布了橙色預警，其標準是6小時內可能出現能見度小於200公尺的霧，或者已經出現能見度小於200公尺、大於等於50公尺的霧並將持續。