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當街性侵影片瘋傳！人妻突遭男子抓胸壓地企圖性侵 旁人冷漠惹爭議

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸瘋傳一段當街性侵女子影片。（影片截圖）
大陸瘋傳一段當街性侵女子影片。（影片截圖）

無法無天！大陸瘋傳一段當街性侵女子影片，廣東潮州彩塘鎮1名人覱帶着2名孩子，早上在大街行走時，突然被1名男子「抓胸」，隨後更被強壓在地上意圖性侵，其間有鐵騎士駛過卻未有幫忙，幸好最終仍遇到熱心民眾出手相救，才脫離魔掌。事後網民批評有路人竟然不施援手，「有點冷漠啊…」，但亦有人認為事出突然，路人未必知悉事件詳情，所以未及反應。

綜合大陸媒體報道，事發周三（11月16日）早上9時許。從影片見到，遇事人妻正推着嬰兒車帶2名孩子在街上行走，突然有陌生男子走到人妻旁邊並伸手抓其胸部。人妻隨即反抗，拉扯中男子更把人妻推倒在地，意圖脫褲性侵，相當猖狂。

面對男子侵襲，人妻只有不斷大呼救命，其間有鐵騎士駕電單車駛過，但只望着現場未有幫忙。眼看男子暴行快將得逞，幸好最終有麵包車駛至，車上司機與乘客下車制止了男子，人妻順利脫身。

民警事後到場處理，指男子可能患有精神病，正調查事件。有居民稱，目擊到該男子在同一時段內，曾試圖猥褻另1名女性。

影片引來網民關注，直指可怕恐怖，「好可怕，如果這個時候2個孩子被壞人抱走該怎麼辦」、「光天化日……」、「就知道欺負女人！」、「這麼猖狂的嗎？」、「孩子在旁邊看著，給孩子造成多大的心理陰影啊」、「精神病不是免罪金牌…」。也有網民批評有路人竟然不施援手，「路過的路人，有點冷漠啊…」，惟有網民認為事出突然，路人未必知悉事件詳情，所幸最終仍有熱心人出手才制止了事件。

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文章授權轉載自香港01》

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