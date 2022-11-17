月薪5萬2！燒餅店徵人要求高學歷 73歲老闆：有員工已買3間房

山東濟南一間已開業近30年的燒餅店，近日以最高1.2萬元人民幣（約新台幣52400元）的月薪招聘員工，並稱35歲以下的本科學歷畢業生會獲優先考慮。消息傳出後，不少網民都讚歎這樣的薪資待遇極為吸引，紛紛表示想要應聘。

據「海報新聞」報道，這間位於濟南市槐蔭區緯十二路的燒餅店，開業了29年生意依舊紅火，今時今日每天都可賣出4000份燒餅，供不應求。近日，這間燒餅店憑藉一則「月薪35000元—52400元，35歲以下，本科生優先」的招聘啟事被眾人關注。

至於為何對員工的學歷有一定要求，73歲的燒餅店老闆王貴欽說，「高學歷的工人有更好的學習能力，也有更好的創造力，上手很快，創新性強，用高薪聘人才是值得的。」

王貴欽說，目前店內最高學歷是大學本科，是山東建築大學的應屆畢業生，「實際的工資比招聘上寫得還要高，這是25天的工資，日工資大概在1750元左右，高的達到2600元左右。」

王貴欽又表示，只要在店內打工三年以上，家庭絕對脫貧，打工十年的絕對能在城市安家落戶，有老員工剛來濟南就全款買了樓，現在貸款又買了兩套，「店內9個員工已經有7個從農村戶口轉為了城鎮戶口，在濟南安家落戶。」

據了解，王貴欽此前曾是一名會計，1994年下崗後帶著一兒一女在山東濟寧用全部存款開了一間燒餅店，直至2004年他通過翻看大量有關發酵的書籍，掌握了一套自己的技術體系，店舖的經營亦轉虧為盈，2009年，隨著王貴欽的兒女紛紛在濟南安家落戶，他亦將燒餅店遷至濟南。

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文章授權轉載自《香港01》