開寶馬竟付不起650元？男女吃霸王餐倉皇而逃 餐廳報警
開得起寶馬卻付不起餐費？廣東東莞一對男女在餐廳用餐後，未付錢就駕一輛寶馬私家車倉皇而逃，餐廳負責人發現後即時報警處理。當地警方周三（16日）表示，目前仍未找到涉案人員，案件正進一步處理中。
據餐廳閉路電視畫面顯示，周一（14日）晚7時許，一男一女在路邊的枱位用完餐後，快速進入泊在路邊的寶馬私家車內，準備駕車而逃。餐廳工作人員發覺二人未付錢後上前拍打車窗提醒，惟男子仍舊駕車逆行駛離，工作人員試圖追趕但未成功。
《極目新聞》報道，事發於廣東東莞，該餐廳工作人員介紹指，這對男女當晚吃了一隻燒雞和一些炒菜，合共消費148元人民幣（約新台幣650元），但兩人用餐後未付錢逃單，餐廳已在事發後報警處理，不過警方多次致電車主卻未能取得聯繫。
餐廳老闆表示，自己近幾日不在店內，並稱「如果餐費真的追不回來，不會扣員工工資。」當地警方則稱，目前還未找到當事人，辦案民警正在跟進處理此事，找到人後會及時與餐館聯繫。
網民怎麼看：
‧「這樣的人一直都有，可不管年齡大小。」
‧「要抓不難，朋友圈罵交警的有誰不是在第二天抓住的…」
‧「不逃單怎麼開得上寶馬你真搞笑。」
‧「你猜他們寶馬怎麼來的。」
‧「一百多，有必要嗎？是不是有其他原因？」
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文章授權轉載自《香港01》
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