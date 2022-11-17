瑜伽褲輸了！短裙黑絲OL裝驚現大東山惹哄動 網讚：高手

天氣開始轉涼，加上芒草季節，山上遊人漸多，但有山友就目睹令人驚訝一幕，有名穿短裙黑絲的女生竟一級一級登上大東山，不禁驚嘆「她登山裝束都斯文過好多女士上班裝扮」。女生的裝束引來網上熱議，網民笑言「上班穿瑜珈褲，登山穿返上班服」，紛紛猜想其上山目的，有人則指穿成這種裝扮去登山，相信只有高手才做到。

一名女士穿著長袖衫配短裙、黑絲中筒靴，並提著手挽袋及外套行上大東山方向，令網民驚訝。（FB「香港行山新手交流區」圖片）

有登山友在facebook群組「香港行山新手交流區」發帖，指周日（13日）早上由南山出發前往伯公坳影芒草，當日陽光普照，天氣炎熱，沿路佈滿遊人，約下午2時許於伯公坳卻目睹一名女士穿著長袖衫配短裙、黑絲中筒靴，並提著手挽袋及外套爬上大東山方向，樓主直言「讓人驚訝到O型嘴，佩服」。

帖文引來網上熱議，網民都表示佩服，「她這裝扮登山都走得好自在，證明這位小姐層次好高」，又笑言「好過上班時穿瑜伽褲」。但有人認為大家少見多怪，「光腳爬山山我都見過，大驚小怪」、「爬大東山穿這樣有什麼奇怪，十成是去打卡芒草」、「香港大把人打卡大過天」、「即興一齊爬上去拍幾張照便下山，見過不少，穿婚紗都見過」、「曾經在赤徑往大浪灣見到有位女士穿著高跟鞋」。

不少網民都議論她穿這裝束的原因，「明明說是約會，怎知被帶去爬山」、「拿份單上山頂給客戶簽名」、「可能住在山上石屋，下班回家」、「是不是老闆的跟班，或者秘書」、「上大東山頂面試？」，非常爆笑。有自稱當日在同一地方的網民表示，遇到一群人幫品牌上山拍攝，「見到問了兩句，見到他們這樣的裝備，看到都擔心」。

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文章授權轉載自《香港01》