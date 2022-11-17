長三角換季式降溫 最低近冰點
自北向南的強冷空氣攜風帶雨而來，長驅直入中國大陸長三角地區。15日，在「大風+降溫+降雨」的組合下，長三角開啟「換季式」降溫。
中新社報導，大陸中央氣象台公布，目前冷空氣已經全面跨越長江。降溫過程中，身處大陸中東部地區的公眾體感冷熱反差非常明顯。
江蘇迎來大降溫，氣溫從接近30℃下滑至個位數，部分城市最低氣溫接近冰點。大部分地區48小時最低氣溫驟降8℃至10℃，伴有5級到7級的偏北大風。
在南京，12日的最高氣溫一度達29℃上下。伴隨著當天的一場冷雨，氣溫開始急轉直下，日最高氣溫持續走低。冷風勁吹下，毛衣秋褲齊上陣，羽絨服也重現街頭。
這波冷空氣為浙江帶來灰色調的一周，綿綿陰雨唱起主調。當地氣象部門預計，16日至17日，受西南暖濕氣流和高空槽東移影響，該省將有一次明顯的降水過程。持續的陰雨讓當地氣溫回到1字頭甚至個位數。
從上周末開始，上海短短24小時內最高溫近乎腰斬，從26℃一路跌至15.3℃。因降溫降水一同到來，濕冷感強烈，民眾體感偏冷。
不過，這輪降溫將在本周末按下暫停鍵。長三角氣溫進入小幅回暖通道，多地開啟升溫之旅，最低氣溫將從個位數回升到15℃左右。之後，一場雨一場涼，長三角將逐漸過渡到氣象學上的冬季。
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