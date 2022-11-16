快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促銷新招 廣西南寧地產：買樓10年內免費搭地鐵

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為促銷樓盤，廣西南寧軌道地產推出買樓「10年內免費搭地鐵」。（樓盤網）
為促銷樓盤，廣西南寧軌道地產推出買樓「10年內免費搭地鐵」。（樓盤網）

南寧軌道「軌道地產」上周日（13日）在官方微信公眾號發布消息，在南寧五條地鐵線網成型之際，特別推出「10年地鐵自由！軌道地產邀您尊享免費乘車權益」活動，今年12月31日前成交軌道地產任一項目住宅的客戶，100%享受免費坐地鐵10年的福利。

軌道地產是南寧軌道交通集團全資子公司，南寧軌道交通集團則是南寧地鐵建設的主力軍。公開資料顯示，軌道地產前身為南寧市房屋建設開發公司，成立於1981年12月22日，2013年11月併入南寧軌道交通集團。

據了解，南寧第一條線路於2016年6月28日開通試運營，使廣西成為中國大陸第一個開通地鐵的少數民族自治區。截至2021年12月16日，南寧軌道交通運營線路共有5條，里程總長為128公里，共設車站104座（換乘站重複計算）。

事實上，大陸多地今年以來樓市促銷奇招頻出，除了南寧的買樓送免費搭地鐵之外，重慶有樓盤推出買樓送電動汽車、江蘇南京郊區推出「西瓜換樓」、河南開封推出「大蒜換樓」活動。

據澎湃新聞，大陸樓市近期利多不斷，不過大陸國家統計局最新公布的地產銷售、樓價等表現並不理想，今年前10個月，大陸地產開發投資按年下降8.8%。

買房

延伸閱讀

廣西進出口增速 今年首度轉正

廣西建築業 東協各國歡迎

地鐵女子跪地爬行引圍觀 網曝：中國美院學生的作業

廣西鋁業規模千億人民幣 將優化

相關新聞

瑜伽褲輸了！短裙黑絲OL裝驚現大東山惹哄動 網讚：高手

天氣開始轉涼，加上芒草季節，山上遊人漸多，但有山友就目睹令人驚訝一幕，有名穿短裙黑絲的女生竟一級一級登上大東山，不禁驚嘆「她登山裝束都斯文過好多女士上班裝扮」。女生的裝束引來網上熱議，網民笑言「上班穿瑜珈褲，登山穿返上班服」，紛紛猜想其上山目的，有人則指穿成這種裝扮去登山，相信只有高手才做到。

港賭球黨廣告充斥！網上賭博門檻低 世足賽賭風恐更熾

戒賭團體香港明愛展晴中心指出涉網上賭博求助個案顯著上升，比率由2017年3.18%升至去年16.86%，料與疫情下市民多...

港特首前往泰國參加APEC 強調說好香港故事

香港行政長官李家超今早出發前往泰國，準備參加亞太經濟合作會議（APEC）；他出發前說，此行將會「說好香港故事」

開寶馬竟付不起650元？男女吃霸王餐倉皇而逃 餐廳報警

開得起寶馬卻付不起餐費？廣東東莞一對男女在餐廳用餐後，未付錢就駕一輛寶馬私家車倉皇而逃，餐廳負責人發現後即時報警處理。當地警方周三（16日）表示，目前仍未找到涉案人員，案件正進一步處理中。

台生在粵實習 看到城市豐富面貌

台灣學生傅繼嫻從小跟隨家人從台灣到東莞生活、成長，現在於廣州的暨南大學就學，為了充實課餘時間，在暑假期間向廣州黃埔開發區...

長三角換季式降溫 最低近冰點

自北向南的強冷空氣攜風帶雨而來，長驅直入中國大陸長三角地區。15日，在「大風+降溫+降雨」的組合下，長三角開啟「換季式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。