台生在粵實習 看到城市豐富面貌

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聯合報／ 梁珮岑／廣州報導
暨南大學台生傅繼嫻（右）於珠海北山村拍攝美食探店影片。圖／台商優市網提供
暨南大學台生傅繼嫻（右）於珠海北山村拍攝美食探店影片。圖／台商優市網提供

台灣學生傅繼嫻從小跟隨家人從台灣到東莞生活、成長，現在於廣州的暨南大學就學，為了充實課餘時間，在暑假期間向廣州黃埔開發區的實習生計畫提出申請。傅繼嫻認為黃埔區的公司很多，也有很多世界知名的企業，「幸運的是我最終獲得一家公司的回應，並且順利通過面試。」

傅繼嫻在暑期實習的工作中主要跟組籌備大型影視賽事，對於工作遇到的困難，她説，剛開始對於組織內容上的能力有點欠缺，但通過指導工作水準也不斷提升，希望自己能夠學無止境，未來也能不斷提升自我，繼續學習並深造。

「我是一個熱愛生活，喜愛跳舞的大學生，日常也喜歡與朋友們拍攝有趣好玩的短視頻。」傅繼嫻表示，在廣州念大學有很大的優勢、除了學校裡有很多來自世界各地的同學，在校園學習氛圍是非常國際化。

在生活方面，傅繼嫻提到，以前在東莞，周末會和家人一起到郊外踏青、野餐；到廣州上大學之後，她常常在閒暇時間與朋友尋找美食，或者到廣州老城區、網紅地打卡，「我會去西關風味非常足的永慶坊，之前還專門去拍月圓，還可以去看看北京路的千年古道，很適合和朋友們在那吃吃喝喝。」

透過實習傅繼嫻也會到各地拍攝，除了廣州之外，時常到周邊城市像是珠海、中山探索新奇有趣的事物。她提到之前透過台青朋友推薦，到珠海探尋台青在當地創業的餐廳，最令人印象深刻的是一家河粉店，「這家店不僅能吃到好吃的美食，還能認識來自各地的朋友」。

這次實習給傅繼嫻帶來許多收穫，通過一次又一次、走遍各個城市的機會，她感覺自己的表達能力進步了很多，也建立了更多的經驗，「我認為企業實習是一個非常有趣的過程，在這過程中雖然有需要克服的難題，但也獲得很多成就感，希望通過這次的暑假實習生活，能夠讓更多人看到廣東各城市豐富的面貌。」

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