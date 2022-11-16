走過十年 《Lonely Planet》雜誌中國版宣布停刊

創刊已逾十年的《孤獨星球》雜誌中國版近日在其微信公眾號正式公告，2022年12月刊將是《孤獨星球》雜誌中國版的最後一期，該雜誌將於明年正式停刊。

Lonely Planet官方微博也發文稱，《孤獨星球》雜誌是經Lonely Planet品牌授權的月刊，由中國地圖出版社負責製作與發行。由於合同到期等多種原因，雜誌將於明年起在中國大陸停刊。原《孤獨星球》雜誌微信公眾號、新浪微博屆時也將與Lonely Planet品牌徹底脫離。但Lonely Planet指南圖書將持續發售，Lonely Planet品牌也將持續在中國運營。

在網路普及前，Lonely Planet出版的旅遊書籍曾被不少背包客奉為旅遊「聖經」，年銷售量可達600萬本。

《孤獨星球》雜誌中國版於2012年8月創刊。《孤獨星球》雜誌在微信公眾號上的停刊公告表示，「從倫敦奧運會出發，這十年來，我們見證了因戰亂關閉的景點重新開放，見證了體育賽事拉動旅遊業增長，見證了新興藝術館和國家公園的建立，見證了各種慶典走向高潮的瞬間…當然，我們也見證了自疫情暴發以來，旅遊業在世界範圍內放慢腳步，又逐漸復甦。」

停刊公告稱，「我們真誠地希望並且相信，《孤獨星球》雜誌的停刊並不代表旅行者們腳步的停止，我們對旅行的渴望依舊熱烈，對世界的好奇心也不會就此泯滅。」

《孤獨星球》雜誌指出，對於每一位認同「負責任的旅行，有態度的探索」理念的旅行者來說，當你從當地原住民手中直接購買工藝品、拒絕進入損害動物利益的場所、在城市或荒野都同樣把隨身垃圾妥善處理時，當你願意深入了解目的地的文化與民生、勇於嘗試有悖於自身習慣的食物和體驗、並一直懷有開放兼容的心態時，你所到之處，便都是Lonely Planet的精神繼續存活的地方。

上海《澎湃新聞》表示，近年來大陸紙媒行業呈現整體下滑趨勢，旅行領域也受疫情影響進入寒冬期。

不少忠實讀者在《孤獨星球》雜誌微信公眾號停刊公告下方留言表達不捨。來自寧夏的Hola表示，「高中時期每個月都會買的雜誌，每天午睡前都會看。後來讀大學每一次茫然無措時都會買一本孤獨星球，好像無趣的生活裡，視野突然開闊，感覺自己的煩惱放在大千世界中是多麼渺小，未來仍有無限可能，有無限希望。如今再一次被生活困在原地，卻要和孤獨星球說再見了。真不想說再見。」

另一名來自廣東的年輕讀者說，「感謝lonely planet從高一陪伴到我高三，雖然沒能走完高考，但是感謝lonely planet這顆流星，劃過高中地理學習漆黑的夜空，帶我穿越題海，走進山林，潛入深海。永遠熱愛自然，永遠熱愛星球，永遠不說再見。」