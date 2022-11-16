快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

走過十年 《Lonely Planet》雜誌中國版宣布停刊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
《孤獨星球》雜誌中國版暫定的12月告別刊封面。（取自《孤獨星球》雜誌微信公眾號）
《孤獨星球》雜誌中國版暫定的12月告別刊封面。（取自《孤獨星球》雜誌微信公眾號）

創刊已逾十年的《孤獨星球》雜誌中國版近日在其微信公眾號正式公告，2022年12月刊將是《孤獨星球》雜誌中國版的最後一期，該雜誌將於明年正式停刊。

Lonely Planet官方微博也發文稱，《孤獨星球》雜誌是經Lonely Planet品牌授權的月刊，由中國地圖出版社負責製作與發行。由於合同到期等多種原因，雜誌將於明年起在中國大陸停刊。原《孤獨星球》雜誌微信公眾號、新浪微博屆時也將與Lonely Planet品牌徹底脫離。但Lonely Planet指南圖書將持續發售，Lonely Planet品牌也將持續在中國運營。

在網路普及前，Lonely Planet出版的旅遊書籍曾被不少背包客奉為旅遊「聖經」，年銷售量可達600萬本。

《孤獨星球》雜誌中國版於2012年8月創刊。《孤獨星球》雜誌在微信公眾號上的停刊公告表示，「從倫敦奧運會出發，這十年來，我們見證了因戰亂關閉的景點重新開放，見證了體育賽事拉動旅遊業增長，見證了新興藝術館和國家公園的建立，見證了各種慶典走向高潮的瞬間…當然，我們也見證了自疫情暴發以來，旅遊業在世界範圍內放慢腳步，又逐漸復甦。」

停刊公告稱，「我們真誠地希望並且相信，《孤獨星球》雜誌的停刊並不代表旅行者們腳步的停止，我們對旅行的渴望依舊熱烈，對世界的好奇心也不會就此泯滅。」

《孤獨星球》雜誌指出，對於每一位認同「負責任的旅行，有態度的探索」理念的旅行者來說，當你從當地原住民手中直接購買工藝品、拒絕進入損害動物利益的場所、在城市或荒野都同樣把隨身垃圾妥善處理時，當你願意深入了解目的地的文化與民生、勇於嘗試有悖於自身習慣的食物和體驗、並一直懷有開放兼容的心態時，你所到之處，便都是Lonely Planet的精神繼續存活的地方。

上海《澎湃新聞》表示，近年來大陸紙媒行業呈現整體下滑趨勢，旅行領域也受疫情影響進入寒冬期。

不少忠實讀者在《孤獨星球》雜誌微信公眾號停刊公告下方留言表達不捨。來自寧夏的Hola表示，「高中時期每個月都會買的雜誌，每天午睡前都會看。後來讀大學每一次茫然無措時都會買一本孤獨星球，好像無趣的生活裡，視野突然開闊，感覺自己的煩惱放在大千世界中是多麼渺小，未來仍有無限可能，有無限希望。如今再一次被生活困在原地，卻要和孤獨星球說再見了。真不想說再見。」

另一名來自廣東的年輕讀者說，「感謝lonely planet從高一陪伴到我高三，雖然沒能走完高考，但是感謝lonely planet這顆流星，劃過高中地理學習漆黑的夜空，帶我穿越題海，走進山林，潛入深海。永遠熱愛自然，永遠熱愛星球，永遠不說再見。」

品牌 旅遊書

延伸閱讀

T1聯盟／運動結合觀光 獵鷹聯手亞果推遊艇行

旅遊業備戰...大型旅行社回歸 470員工停止實施無薪假

太離譜！《鬥陣特攻2》中國版河蟹所有「酒」類擺設 吧台變書櫃視覺感突兀

疫情拉警報？鄭州航空港區即日起7天全域靜態管理

相關新聞

瑜伽褲輸了！短裙黑絲OL裝驚現大東山惹哄動 網讚：高手

天氣開始轉涼，加上芒草季節，山上遊人漸多，但有山友就目睹令人驚訝一幕，有名穿短裙黑絲的女生竟一級一級登上大東山，不禁驚嘆「她登山裝束都斯文過好多女士上班裝扮」。女生的裝束引來網上熱議，網民笑言「上班穿瑜珈褲，登山穿返上班服」，紛紛猜想其上山目的，有人則指穿成這種裝扮去登山，相信只有高手才做到。

港賭球黨廣告充斥！網上賭博門檻低 世足賽賭風恐更熾

戒賭團體香港明愛展晴中心指出涉網上賭博求助個案顯著上升，比率由2017年3.18%升至去年16.86%，料與疫情下市民多...

港特首前往泰國參加APEC 強調說好香港故事

香港行政長官李家超今早出發前往泰國，準備參加亞太經濟合作會議（APEC）；他出發前說，此行將會「說好香港故事」

開寶馬竟付不起650元？男女吃霸王餐倉皇而逃 餐廳報警

開得起寶馬卻付不起餐費？廣東東莞一對男女在餐廳用餐後，未付錢就駕一輛寶馬私家車倉皇而逃，餐廳負責人發現後即時報警處理。當地警方周三（16日）表示，目前仍未找到涉案人員，案件正進一步處理中。

台生在粵實習 看到城市豐富面貌

台灣學生傅繼嫻從小跟隨家人從台灣到東莞生活、成長，現在於廣州的暨南大學就學，為了充實課餘時間，在暑假期間向廣州黃埔開發區...

長三角換季式降溫 最低近冰點

自北向南的強冷空氣攜風帶雨而來，長驅直入中國大陸長三角地區。15日，在「大風+降溫+降雨」的組合下，長三角開啟「換季式」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。