長江武漢段乾涸 12年前掉入江中的名牌BV包重現天日

湖北省武漢市一名男子上周五（11日）到長江清理垃圾時，發現一個外表布滿泥土的知名品牌BV包，並在包包內發現失主的身份證明文件等物品，警方找到失主，她稱包包在12年前掉入江中，沉睡江底多年後重見天日。

九派新聞報導，武漢這名男子11日到長江邊清理垃圾，途中撿到一個Bottega Veneta的包包，內裡多張銀行卡、身分證、充電線、少量化妝品，失主是一位1992年出生的女子。

該名男子遂在網上發文「尋找失主」並報案。事件引起網友關注，大家幫忙「尋人」，亦有人關心失主安危。不久後，該名男子在網上表示，警方已找到包包的女主人，她亦主動聯繫，最終拿回包包。

現年30歲的這名女子透露，當年她18歲在河邊玩水時不慎跌入水中，幸好一名好心人救起她，惟撈不到包包，包包亦隨水流入長江，並一直沉在水底12年。適逢長江乾旱，最後好心男清理垃圾時發現了她的「陳年包」。