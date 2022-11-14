海南召開全球海上風電大會 倡議健康市場

11月10日-12日在海南海口召開的2022全球海上風電大會上，各方聯合發出六條倡議，以期加快全球海上風電技術創新，為產業長遠健康發展築牢根基。

中新社報導，全球加緊應對氣候變化以及能源供應緊張的背景下，海上風電產業面臨歷史性發展機遇。全球海上風電聯盟提出，為實現將全球升溫限制在攝氏1.5度的目標，2050年全球海上風電累計裝機容量至少要達到20億千瓦。在中國大陸，預計到「十四五」（2021年至2025年）末，海上風電累計裝機容量達到1億千瓦以上，2030年累計達2億千瓦以上，到2050年累計不少於10億千瓦。

在市場經濟下，供需關係決定價格。隨著中國大陸沿海各省紛建設海上風電項目，風機發電裝備的價格趨於平價。海上風電的上網價格也由早期的近1元（人民幣）／千瓦時，逼近甚至低於燃煤發電基準價。

「海上風電成本已大幅下降，正在成為兼具綠色屬性與價格優勢能源。」中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩建議行業準確把握供需關係，「這兩年（海上風電）開發商都在跑馬圈地，『十四五』的後三年，建設方是重點，那時才真正顯示出供需關係。」秦海岩認為，海上風電若「內捲」般打價格戰，不利產業發展，也難助力地方經濟。

為確保全球海上風電實現可持續發展，海上風電產業鏈的企業、相關機構代表通過並聯合發布「2022全球海上風電大會倡議」，倡議加快開展技術創新、營造健康市場環境、加大政策支持力度、高度重視安全保障、推進產業融合發展、加強全球交流合作。

「倡議」提出，應以法律法規形式確保市場長期穩定，建立公平、開放的市場准入制度，推動認證結果的多邊互認。市場參與者應基於技術先進性開展競爭，營造公平、有序的競爭環境。