大陸首批 綿竹年畫村 入選非遺旅遊融合優選

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
美麗的綿竹年畫村景區，以鄉村旅遊、年畫商品生產、加工基地建設為主。圖／本報四川德陽傳真
美麗的綿竹年畫村景區，以鄉村旅遊、年畫商品生產、加工基地建設為主。圖／本報四川德陽傳真

2022年大陸非遺與旅遊融合發展優選項目名錄名單日前公布，位於四川省德陽市的中國綿竹年畫村景區入選。據悉，這是大陸首批全國性的非遺與旅遊融合發展優選項目。

為了進一步推動落實以文塑旅、以旅彰文、文旅互鑒互融，9月初，大陸非物質文化遺產保護協會遴選了200個非遺與旅遊融合發展優選項目，分為非遺旅遊景區、非遺旅遊小鎮、非遺旅遊街區、非遺旅遊村寨4個類型。接下來，大陸非物質文化遺產保護協會將從宣傳引導、人才培養、金融扶持、品牌打造4個方面入手，對入選專案持續開展多方位支持。

綿竹年畫又稱綿竹木版年畫，與天津楊柳青年畫、山東濰坊楊家埠木版年畫、蘇州桃花塢木版年畫並稱為「中國四大年畫」，是大陸首批非物質文化遺產項目。

此次入選的中國綿竹年畫村景區，地處德陽綿竹市孝德鎮，距離成都73公里，是大陸4A級旅遊景區。年畫村景區核心區域1750畝，是一處以鄉村旅遊、年畫商品生產、加工基地建設為主，結合新農村建設的精品型鄉村民間工藝文化旅遊景區。

遺產 青年

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