台青扎根成都 盡心兩岸幼教交流

「把台灣的幼兒教育理念帶到大陸，推動兩岸幼兒教育交流，這是我的目標。」近日，在成都市一家幼兒園內，台灣青年 正在給幼教老師培訓。談及在大陸的事業，這位來自台灣新竹的「成都女婿」說，自己專注於通過培訓，提升幼教教師綜合能力與素質。

中新社報導，廖家興今年29歲，祖籍江西贛州。從小在眷村長大的他，對中國大陸有了初步瞭解和印象。「我的外公是江西贛州人，給我講過很多家鄉的故事。」廖家興回憶，年幼時身邊的人和事，給他心中「種下了一顆種子」。因此，大學期間，他決定到大陸支教。

大二那年，廖家興第一次踏上大陸，前往河北省滄州市獻縣的鄉村學校支教。「雖然鄉村的條件不太好，但人們的友善令我印象深刻。」直到大學畢業，他每年暑假都去獻縣兩個月，與當地結下深厚感情。

不過，大學期間的廖家興並未決定在大陸工作，直到在台灣輔仁大學讀研究生期間，他遇到一位成都姑娘。2017年研究生畢業後，2018年到成都，扎根「天府之國」創業。

「在台灣時，我曾多次參加兩岸教育教學交流活動，發現兩岸幼教領域存在差異，因此有了創業的想法。」廖家興認為，須錨定自己事業的目標和定位，這樣才能少走彎路。

在中國大陸這五年，廖家興培訓和考察多地的幼兒園。他認為，對幼兒教師的專業培訓是重中之重，這樣才能提升教學能力。

也是從2018年開始，廖家興開始組織台灣講師團，服務於大陸各地需要提升教師教學能力的幼兒園。除了成都本地，他的足跡遍布北京、哈爾濱、瀋陽、大連、佳木斯、蘭州等地。目前，廖家興在成都一家幼兒園擔任教學總監，日常重點工作是給幼教教師培訓。

廖家興說，作為兩岸幼兒教育交流的實踐者，未來會帶動更多台灣青年到中國大陸從事相關行業。他也透露，未來的人生中心都會放在成都，這裡已是自己的家。