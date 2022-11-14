新疆克拉-克深大氣區 已產氣2千億立方米

根據大陸中國石油股份有限公司塔里木油田分公司消息，截至11月11日，位於新疆天山南部的西氣東輸主力氣源地克拉-克深萬億立方公尺大氣區累計生產天然氣2005.91億立方公尺。

中新社報導，塔里木油田克拉-克深大氣區位於塔里木盆地北緣，地下構造複雜，氣藏埋深達到4500米至8100米，這裡既是生命禁區，更是勘探禁區。1998年克拉2氣田在此誕生，從此推動了西氣東輸工程的開啟。隨後，塔里木石油在2008年成功發現克深氣田，在超深層探明中國大陸首個萬億立方公尺大氣區。

此後，塔里木油田通過基礎地質理論創新和工程技術攻關，形成了異常高壓天然氣高效開發模式和8000米級超深超高壓氣藏開發配套技術系列，填補了石油領域異常高壓氣藏開發技術空白，開拓出大陸天然氣高效開發的示範基地——克拉2氣田、大陸首個年產百億方超深層碎屑岩氣田——克深氣田、大陸陸上最深氣田——克深9氣田等。

今年，塔里木油田實施克拉2氣田開發調整和克深氣田100億立方公尺穩產工程，為西氣東輸夯實底氣。

據瞭解，克拉2氣田儲量豐富，天然氣儲量品質好，是目前大陸產能大型整裝優質氣田。自2004年投產以來，克拉-克深萬億立方公尺大氣區累計生產天然氣2005.91億立方公尺。