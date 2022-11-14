北京人藝戲劇博物館 升級重開張

經過半年的局部升級改造，北京人藝戲劇博物館近日正式恢復對外開放，以全新面貌與觀眾見面。北京人藝面向「人藝之友」會員，還舉辦博物館看展、戲劇講座及互動遊戲等豐富活動。

中央戲劇學院導演系教授、導演藝術家羅錦鱗以《與大師為伴》為主題舉辦講座，講述了他與北京人藝的不解情緣。在裝飾一新的博物館活動大廳，觀眾近距離接觸了北京人藝的舞台道具，重溫了人藝保留劇目中的戲劇人物與經典台詞。

據介紹，此次升級改造在保持原有展陳風格、全面展示北京人藝深厚歷史的同時，聚焦劇院近年來的藝術創作，通過對劇目藝術檔案的梳理，向觀眾展示更具代表性的館藏文物，生動展現了北京人藝在藝術創作、文化交流、人才培養、設施建設、戲劇普及、研究成果等方面的蓬勃朝氣。

館內新增了重要手稿與歷史檔案，對歷史廳、演員牆、劇目廳等展廳進行內容更新。其中，1951年劇院就籌備工作給時任北京市副市長吳晗的報告、1951年《龍鬚溝》的首演說明書、1956年北京人藝在首都劇場門口懸掛的漢白玉院牌等珍貴歷史展品，都是全新亮相。同時，展廳中還新增了對劇院近年來代表作品的介紹，以及對北京國際戲劇中心建設的展示；演員牆上一批青年演員的照片，更生動呈現了劇院的傳承與發展。

舞美廳是此次改造中變化較大的，這裡的展品直觀地呈現著北京人藝專業的舞美制景工藝。話劇《全家福》的影壁模型，充滿濃厚的京味風格，道具師們用紙製作的「唐三彩馬」能以假亂真。展廳中還通過視頻，生動展示了這些幕後功臣精妙的製作技藝。在木質的道具箱上，一把舊蒲扇引起了觀眾的好奇。「這是類比音效的道具，扇子上掛了一些小珠子，通過晃動扇子，就可以製造出逼真的雨聲。」聽了講解員的介紹，觀眾饒有興致地動手體驗。