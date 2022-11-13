天降螺絲起子 女童遭插中頭重傷昏迷...網友怒斥謀殺

高空擲物絕不能饒恕！大陸廣東惠州1名6歲女童，早前在家外玩耍時遇上橫禍，遭從天而降的螺絲起子插中頭部重傷昏迷至今，更出現大小便失禁，醫生診斷其腦部受傷嚴重，頭部骨折，警方正追尋高空擲物的肇事者。事件引來網民眾怒，直斥如同謀殺，要求當局嚴懲肇事者。

大陸澎湃新聞報導，廣東惠州1名6歲女童近日在家外玩耍時，突然被天降螺絲起子插傷。從網上流傳的影片見到，女童遭螺絲起子擊中後隨即倒地，旁邊的小童目擊事件，即上前查看女童情況。

女童父親表示，接獲保安隊長通知其女兒出事送院後趕到，「我過來不知道具體情況，看到地上有血，還有（一把）螺絲起子，具體情況也不知道」。他說，女兒在醫院時已昏迷不醒，大小便失禁，而被螺絲起子擊中頭部後，女兒似乎自己拔走螺絲起子，「頭部一直很腫，腫很大」。

女童父親透露，女兒醫療費已花了將近15萬人民幣（約16.6萬港元），悲嘆「絕對是飛來橫禍」，期望肇事者能夠站出來交代，「不管是有意還是無意，希望給小孩一個說法」。警方目前正追尋肇事者。

事件引來網民眾怒，要求盡快緝拿並嚴懲肇事者，「天啊好可怕…小孩好無辜…」、「這算不算故意殺人？」、「即便不是故意也應該是過失殺人」、「可憐的娃，希望能闖過這關，恢復健康」、「氣死我了！螺絲起子怎麼可以亂扔！」、「希望康復！兇手要繩之以法」、「以後出門要帶頭盔了」。

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文章授權轉載自《香港01》