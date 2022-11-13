快訊

美期中選舉／民主黨保住參院 拜登不至完全跛腳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天降螺絲起子 女童遭插中頭重傷昏迷...網友怒斥謀殺

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸廣東惠州1名6歲女童，在家外玩耍時遇上橫禍。（影片截圖）
大陸廣東惠州1名6歲女童，在家外玩耍時遇上橫禍。（影片截圖）

高空擲物絕不能饒恕！大陸廣東惠州1名6歲女童，早前在家外玩耍時遇上橫禍，遭從天而降的螺絲起子插中頭部重傷昏迷至今，更出現大小便失禁，醫生診斷其腦部受傷嚴重，頭部骨折，警方正追尋高空擲物的肇事者。事件引來網民眾怒，直斥如同謀殺，要求當局嚴懲肇事者。

大陸澎湃新聞報導，廣東惠州1名6歲女童近日在家外玩耍時，突然被天降螺絲起子插傷。從網上流傳的影片見到，女童遭螺絲起子擊中後隨即倒地，旁邊的小童目擊事件，即上前查看女童情況。

女童父親表示，接獲保安隊長通知其女兒出事送院後趕到，「我過來不知道具體情況，看到地上有血，還有（一把）螺絲起子，具體情況也不知道」。他說，女兒在醫院時已昏迷不醒，大小便失禁，而被螺絲起子擊中頭部後，女兒似乎自己拔走螺絲起子，「頭部一直很腫，腫很大」。

女童父親透露，女兒醫療費已花了將近15萬人民幣（約16.6萬港元），悲嘆「絕對是飛來橫禍」，期望肇事者能夠站出來交代，「不管是有意還是無意，希望給小孩一個說法」。警方目前正追尋肇事者。

事件引來網民眾怒，要求盡快緝拿並嚴懲肇事者，「天啊好可怕…小孩好無辜…」、「這算不算故意殺人？」、「即便不是故意也應該是過失殺人」、「可憐的娃，希望能闖過這關，恢復健康」、「氣死我了！螺絲起子怎麼可以亂扔！」、「希望康復！兇手要繩之以法」、「以後出門要帶頭盔了」。

延伸閱讀：

極恐怖！行李篋驚藏女裸屍　私處受傷疑遭性虐待　警揭更心寒真相

恐怖！3月大兒子異常瘦弱　父母看CCTV揭女傭竟這樣做　崩潰報警

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

廣東特斯拉Model Y以198公里時速衝撞人車 致2死3傷

廣東潮州一名男子駕特斯拉Model Y狂奔，高速衝撞路上人車導致兩死三傷，時速還一度高達198公里，車主稱機械故障；但特...

大帽山「貓屋」被封 逾百民眾硬闖「解封」

近日在「行山界」暴紅的大帽山「貓屋」，網傳遭地政總署「封屋」。山友爆料稱，前往「貓屋」必經之路的鐵閘已被綁上多條寫著「地...

她瘋網購欠債逾百萬 買不停…釀父殺女慘案

一名女青年劉娟（化名）網購成癮，短短三年裡欠下逾百萬（人民幣，以下同）債務，同住的老父親劉剛（化名）疼愛女兒，拿出10餘萬積蓄並向親戚借債...

天降螺絲起子 女童遭插中頭重傷昏迷...網友怒斥謀殺

高空擲物絕不能饒恕！大陸廣東惠州1名6歲女童，早前在家外玩耍時遇上橫禍，遭從天而降的螺絲起子插中頭部重傷昏迷至今，更出現大小便失禁，醫生診斷其腦部受傷嚴重，頭部骨折，警方正追尋高空擲物的肇事者。事件引來網民眾怒，直斥如同謀殺，要求當局嚴懲肇事者。

3年探祕百樹 巨樹獵人發掘樹上的「兩個世界」

西藏察隅縣一棵雲南黃果冷杉，被測出83.4米高度，刷新中國第一高樹紀錄。第一高樹的發現，讓巨樹科考者這個群體被世人所知；...

速配嗎？陸黃昏戀看俏 紅娘開直播幫銀髮牽線

中國大陸人口日益高齡化，獨居、孤寡老人數量也在增加，產生為數可觀的「黃昏戀」需求。一名「網路紅娘」徐梅英就自述，她專門在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。