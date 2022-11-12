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黑幫搶地盤鬧市互砍 港警行動掃蕩

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
11月12日，香港警方舉行記者會，公布近期偵破多宗販毒案件，共拘捕6名本地男子。圖為香港警方毒品調查科行動組主管曾憲釗高級督察（左）及毒品調查科行動組主管譚瑋諾高級督察（右）介紹案情。（中新社）
11月12日，香港警方舉行記者會，公布近期偵破多宗販毒案件，共拘捕6名本地男子。圖為香港警方毒品調查科行動組主管曾憲釗高級督察（左）及毒品調查科行動組主管譚瑋諾高級督察（右）介紹案情。（中新社）

香港屯門警方12日宣布再展開反幫會行動，捕獲8男1女，指其涉及黑道暴力和謀殺案件。這是香港黑道幫會廝殺火拚，爆發多起案件後，警方針對性的掃蕩行動之一環。

香港警方屯門警區12日說，過去一日間進行了「反三合會行動」（即反黑道幫會行動），在全港多區拘捕8男1女，指控他們涉及多宗早前發生的暴力案件。

港警這次行動代號「犁庭掃穴」，目標是打擊黑道幫會活動。屯門警區重案組、反黑組和情報組在行動中突擊搜查全港多區目標單位，以「襲擊致造成身體傷害」及「傷人」罪共拘捕8男1女，年齡由16歲到38歲。

警方屯門警區刑事總督察譚子偉說，涉及的案件包括11月6日凌晨元朗的截車斬人案，一名男子被黑幫「點錯相」即認錯人斬傷，據悉事件源於10月初同區永順食店斬人案後，有人打算報復有關。警方繼案發當日拘捕4男後，再鎖定多名目標人物，包括案件主嫌，至11日拘捕7名男女，部分有黑社會背景。

警方拘捕的另外兩名男子，涉嫌與今年8月6日屯門青菱徑食肆謀殺案有關。案發當晚青菱徑一餐廳內，兩桌食客爭執後動武，3名男子懷疑被人以雜物和硬物襲擊，其中一名22歲男子頭部重傷，送院兩日後死亡。警方指，連同昨日被捕兩人，至今該案共11人落網，當中8人已被起訴。

另有消息說，香港兩大黑道幫會和合圖及新義安，近月屢因爭女、搶地盤及利益積怨等，有互斬行動，還殃及無辜巿民，警方為遏止兩幫人氣焰，派出有組織罪案及三合會調查科人員於11日起突擊全港多個娛樂場所，截斷黑幫收入來源。

警方的搜查行動中，共拘捕51人，包括29男21女及1名非華裔男子，他們涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博、經營賣淫場所、販毒、經營毒窟、藏毒、藏有工具可作吸食用途、傷人、襲擊致造成身體傷害、及以欺騙手段取得財產等罪行。

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