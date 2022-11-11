攀枝花育兒補貼後出生增 四川省政府：不宜由省級補助

大陸近年逐漸放寬生育限制、各地政府逐漸有鼓勵生育的相關政策推出，也有所成效。但是四川省攀枝花市發放育兒補貼的政策，近日遭該省政府稱，「效果有待明確，暫不宜由省級統一出台」。

據四川省政府官網日前公布的資訊，針對省政協委員王孝謙關於「探索出台全省生育補助政策」的建議，四川省衛健委近日回應稱，三孩生育政策出台後，個別地區實施了通過發放育兒補助金鼓勵生育的措施，「但是，目前國家未出台相關政策，且民生政策的出台應充分評估各級財政財力水準。該政策對促進人口生育的實施效果有待進一步明確，暫不宜由省級統一出台相關補助政策」。

而此前四川攀枝花市在2021年7月宣布為生二孩、三孩的攀枝花戶籍家庭發放育兒補貼金政策，每月替每孩發放人民幣500元（約合台幣2,200元）育兒補貼金，直至孩子3歲。

據澎湃新聞報導，10月31日，攀枝花市副市長唐忠柱受訪時曾說，攀枝花二孩出生增長了5.58%；三孩出生增長了168.4%。攀枝花目前已兌現2021年度符合條件的650名新生兒育兒補貼金95萬元（約合台幣415萬元），648戶家庭享受政策帶來的紅利，預計今年享受育兒補貼金的家庭將超過2,000戶，兌現育兒補貼金約1,000萬元（約合台幣4,370萬元）。

隨著人口紅利消失，老齡化加速，中國大陸生育政策近年一再放寬，從2016年的放寬二孩政策，到2021年宣布三孩政策，都是為了因應少子化，鼓勵民眾生育。而2021年大陸出生率進一步跌到7.52‰，出生人口僅有1,062萬人，生育率也下降到1.15的水平。

鼓勵生育的一個受矚目的政策配套是育兒津貼，除攀枝花外，新疆石河子市也對生育二、三胎的家庭，每月每孩各發放人民幣500元、1,000元（約合台幣4400元）補貼﹔山東煙台市則規定，第三胎孕婦可報銷產檢費人民幣1,000元。

但是目前相關補助政策都還只是城市層次，沒有一個省級政府宣布要實施全省的育兒補貼。此次四川省政府的表態，則透露背後有財政的考量。