通達22國50餘城 上合中歐班列夯

青島海關9日發布消息稱，據統計，2022年前10個月，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（上合示範區）多式聯運中心共到發中歐班列620列，同比增長36.3%。截至目前，上合示範區多式聯運中心已常態化開行國際班列10餘條，可通達上合組織和一帶一路沿線22個國家和地區50餘城市。

中新社報導，據青島海關所屬膠州海關統計，2022年前10個月，上合示範區多式聯運中心的去程中歐班列達366列，占比59%，主要出口商品為機電產品、化工品和日用品等工業製成品；回程中歐班列達254列，占比41%，主要進口商品為板材、大豆、麥麩顆粒等初級產品。

膠州海關副關長徐月靜介紹說，2022年前10個月，上合示範區新開通「上合示範區-德國曼海姆」雙向對開專列、「上合示範區-匈牙利-塞爾維亞」專線和「上合快線」撒馬爾罕專列等多條特色線路班列和重點企業定製化專列、跨境電商專列等特色貨物專列。

徐月靜表示，中歐班列相比傳統海運方式，運輸時間可節省三分之二。班列從上合示範區出發抵達中亞各國大約需要10天時間，抵達白俄羅斯首都明斯克約17天，抵達德國曼海姆僅需20天。此外，中歐班列（齊魯號）發車頻次進一步加密，由2015年的每周1列，提升到目前的每天2列。

徐月靜稱，膠州海關針對中歐班列貨物配套了專窗辦理、預約通關、即查立放等監管服務，創新開展「中歐班列+電商出口」、「中歐班列+冷鏈快通」等通關模式，持續壓縮通關時間。目前，上合示範區已實現跨境電商專列每月1列的常態化運行。