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TAXI！港男駕紅色車等女友…路人誤當計程車欲上車 結局極尷尬
香港計程車造型特別，加上港九新界計程車採用的鮮紅和鮮綠色，大部份人都能一眼辨認，但最近有港男駕車在女朋友公司樓下等候時，其紅色私家車卻被1名途人誤認是計程車，更想開門上車，最尷尬的是女友剛好目擊全程，不禁「笑到失控」，令男子十分尷尬。
該名港男在連登討論區發文，表示事發當午他毋須上班，便駕駛着紅色私家車到女友公司樓下，等接女友下班並到沙灘約會，未料等候期間，1名陌生婆婆疑因誤以為其私家車是紅色計程車，欲打開車門，此時他的女友亦剛好到達，目擊事發經過。
港男形容女友「笑到失控」，甚至笑言要為他製作計程車車頂燈箱。不少網民則分享類似的所見所聞，「之前Call Uber上了一輛暗紅色SUV，剛好在一個計程車站旁下車，然後有個阿姐想直接上車」、「我老爸在街見過個阿婆想上部two tone A1」、「那輛是計程車紅」、「其實也有幸運的時候，試過行經海底隧道被只被收港幣10元（私家車應付20元）」。
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