國家級文物保護單位內建方艙？ 鄭州：屬實但不影響文物

鄭州新冠疫情嚴重，日前，在鄭州二砂文化創意園建設方艙醫院（醫學觀察點）一事，引發各界關注。對此，鄭州市相關部門回應稱：在二砂建設方艙醫院確有其事，但並不會對文物本體造成損壞。

據香港文匯網報導，該部門進一步表示，在二砂建設方艙醫院，借用的是閒置廠房，而並非改造。至於網友所說「60年歷史的天窗玻璃被敲碎」，實際上是為了應對即將來臨的冬季，更換了廠房早已損壞、透風的玻璃，但對文物本體不會造成影響。針對此行為是否經過了「審批手續」，其表示，在廠房內建設方艙醫院，並不涉及對文物本體進行改造，也不改變文物外觀，只是臨時使用空間，因此「不需要報批」。

據悉，2019年10月，鄭州第二砂輪廠舊址入選第八批全國重點文物保護單位名單。位於鄭州市中原區的鄭州第二砂輪廠舊址，始建於1964年，是老一代鄭州人的集體回憶，近年來也成為新晉網紅「打卡地」。二砂最為獨特的就是包豪斯風格建築群，具有高度的稀缺性和歷史文化意義，其中27號陶瓷砂輪製造車間為單層廠房，佔地7.42萬平方米，是當時全國單體建築最大的廠房。

據河南省衛健委公布的數據，11月9日0-24時，河南省新增新冠肺炎本土確診病例178例，其中，鄭州177例；新增本土無症狀感染者1065例，其中，鄭州1052例。