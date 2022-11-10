廣東連續2日增逾3千例確診 荔灣區嚴控流動居民急儲糧

中國大陸過九日新增8824宗本土新冠染疫者，其中廣東省新冠疫情仍然嚴峻，廣東省衛健委通布，廣東全省新增3007宗本土感染個案，包括2507宗無症狀感染，是連續兩日超過3000宗。

據星島網，廣東確診個案仍以廣州佔最多有2835宗，由本月1日起累計至8日，已突破1萬宗。荔灣區出現新疫情爆發點，白雲、番禺疫情處於膠著狀態，荔灣區由昨日起嚴格控制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出，不串門、不扎堆、不聚集。住宅小區（樓宇）等入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測陰性證明等措施。

另外，重慶衛健委通布，新增756宗本土感染，633宗屬無症狀感染。市衛生健康委副主任李畔昨(9日)在防控工作新聞發布會表示，形勢異常嚴峻，防控工作面臨巨大挑戰，為盡快扭轉疫情防控局面，快速找出隱匿傳染源，中心城區各區將實行一天一次的區域核酸檢測，其他區縣將根據疫情處置和防控工作需要，對特定區域開展相應頻次的核酸篩查。

倡導中心城區各區人員非必要不離開中心城區範圍，中心城區以外區縣人員非必要暫不前往中心城區，確需離開中心城區範圍的，按要求提前向目的地社區、單位報備，並持48小時內核酸檢測陰性證明前往；前往市內其他區縣的，按要求實行'落地檢'3天2檢（兩次檢測時間間隔24小時以上），第二次檢測結果出來前嚴格居家。