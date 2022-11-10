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不滿垃圾掃上車！一車主逼清潔工當街下跪道歉 影片曝光引公憤
11月7日，浙江寧波一清潔工獨自跪在一輛車前的影片，引發網民熱議。影片中可以看出該清潔工大叔當街跪在車子前，一語不發，旁邊有疑似是車主的人看著他。
11月8日，前江街道辦事人員回應稱，當時清潔工大叔不慎將垃圾掃到車上，清潔工大叔連忙向車主解釋，但因為聲音又小，又是方言，車上的一男一女誤以為清潔工在罵他們。
雙方產生誤會後，車主要求清潔工當街下跪道歉，更威脅「不跪下就打死你」，清潔工大叔十分害怕，只能在車子前面下跪，內地網民要求揪出該車車主。
街道辦辦事人員稱，事發當時清潔工大叔特別緊張，一句話都不敢說，也不清楚他具體跪了多久。目前清潔工公司已對該清潔工大叔進行了安撫工作，並會尋找車主讓他們給清潔工道歉。
網民怎麼看：
讓這一男一女也必須下跪道歉。讓老人家下跪也不怕折壽嗎。這到底是什麼樣的人呀？車主真的是沒有父母嗎？忍心讓大爺下跪。一定要找出車主。
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