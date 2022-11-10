空中絲路開航8年 覆蓋歐美亞24國

鄭州—盧森堡「空中絲綢之路」開航八載之際，河南省政府新聞辦8日召開記者會通報稱，這條連通歐亞、輻射全球的空中經濟廊道，已覆蓋歐洲、美洲、亞洲的24個國家100多個城市。

中新社報導，鄭州—盧森堡國際貨運航線開航於2014年。自此，不靠海、不沿邊的內陸腹地河南開啟對「空中絲路」的探索與實踐。八年來，鄭州—盧森堡「空中絲路」成為國際合作互促共贏的新紐帶。

河南民航發展投資集團有限公司（簡稱河南航投）總經理劉建葆8日在記者會上介紹說，開航至今，盧森堡貨航在鄭州建立了「一點連三洲，一線串歐美」的運營格局，常態化運營以鄭州為中心的8條洲際貨運航線，覆蓋歐洲、美洲、亞洲的24個國家100多個城市。

其中，「空中絲路」運輸的貨物種類，由單一的傳統輕工業品逐步發展到涵蓋精密儀器、活體動物等10餘大類200多個品種；法國的小矮馬、荷蘭鮮切花、丹麥三文魚（鮭魚）、北京冬奧會器材等都搭乘盧森堡貨航的全貨機飛向世界各地。

據劉建葆介紹，自合作以來，盧森堡貨航藉助中國大陸大市場，盈利水平連年攀升，年均增長率達到139%，盈利及增速屢屢創下其成立50餘年來的最佳紀錄；盧森堡貨航的世界綜合排名也從合作之初的全球第9位上升至當前的全球第5位，8年間淨資產實現5倍增長，河南航投對其投資也實現了5倍的增值回報。

新冠肺炎疫情期間，鄭州—盧森堡「空中絲路」不停飛、不斷航，盧森堡貨航每周最高加開29班包機。

河南省發改委副主任唐興麗介紹說，目前，豫盧合作領域從航空物流擴大到經貿、金融、人文等，兩地多元化開放合作平台逐步建立。