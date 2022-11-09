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上海嚴防疫情 多個行政區執行大篩查

中央社／ 上海9日電
圖為上月上海市閔行區一處核酸檢測亭，民眾排隊受檢。中央社
圖為上月上海市閔行區一處核酸檢測亭，民眾排隊受檢。中央社

上海市COVID-19疫情單日新增4名本土無症狀感染者，均在隔離管控中發現。多個行政區宣布，展開全區全員核酸檢測大篩查。

上海市政府官方帳號「上海發布」9日發布疫情概況。8日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者4名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者17名。

官方說明，其中2名本土無症狀感染者為外省來滬、返滬人員，抵滬後落實管控，期間發現核酸檢測結果異常，複核、會診後判斷為無症狀感染者；另外2名本土無症狀感染者為先前報告陽性病例的密切接觸者，在隔離管控期間顯示核酸檢測結果異常。

官方指出，17名境外移入無症狀感染者已轉至定點醫療機構醫學觀察，同時追蹤同航班密切接觸者139人，均已落實集中隔離觀察。

因應COVID-19疫情清零方針，上海市落實常態化疫情防控，多個行政區宣布展開全區全員核酸檢測大篩查。

黃浦區要求全區居民和商家、菜市場和其他場所等人員於9日、13日執行核酸檢測，達到「不落一戶、不漏一人」。閔行區要求9日、10日南、北分區各展開一次全員篩查，13日展開一次全區全員篩查。

疫情 上海 隔離

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