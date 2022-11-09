秋日北京公園 驚豔遊人

深秋時節，北京的公園中，各色彩葉樹種搭配著園林古建、蘆葦殘荷、碧水遠山，共同營造出歷史名園絢爛多彩的獨特美景。銀杏、白蠟、黃櫨、元寶楓、欒樹、水杉等，算得上彩葉樹種中的「扛把子」，很多遊客耳熟能詳。此外，北京市屬公園近年來還持續增加新優樹種，共計180類，同樣驚豔了不少遊人。

在香山公園裡，靜翠湖畔一棵楓樹吸引了所有人的目光。只見它的樹冠仿佛被染成血紅色，極為絢麗奪目。這棵樹就是麗紅元寶楓，現已成為香山公園裡的新晉網紅，遊客紛紛在樹下打卡拍照。

公園裡的其他楓樹，例如勤政殿前的兩棵元寶楓，楓葉是分批次地層層浸染，呈現一個綠、黃、紅的漸變過程，所以遊客看到的景象往往是多種色彩交織疊加在一起。而靜翠湖畔的「明星」麗紅元寶楓則大為不同，一樹全紅，紅得乾脆徹底，如熊熊燃燒的火炬，極具視覺衝擊力。

麗紅元寶楓是北京市園林綠化科學研究院連續多年對普通元寶楓進行調查、觀測，人工選育出來的優良變異株系，也是近年來北京市綠化的推廣樹種。香山公園自2012年引進麗紅元寶楓以來，已在山下主幹道、雙清別墅附近栽種了三、四百棵，成為香山公園淺山區的主要紅葉樹種。

中國國家植物園（北園）從10月中旬開始，已變成一個絢麗多彩的秋日世界。這裡不僅有銀杏、元寶楓等常見彩葉樹種，還有秋紫白蠟、金葉梣葉槭、花葉梣葉槭、櫸樹等新優樹種交相輝映，為園內增添了豐富色彩，讓人目不暇接、流連忘返。

在絢秋苑內及展覽溫室周邊，密冠衛矛一簇簇耀眼的紅很是驚豔。密冠衛矛是國家植物園（北園）近年來新引進的樹種。作為一種落葉小灌木，密冠衛矛夏天枝繁葉茂，翠綠一片；到了10月下旬，葉片轉為紅色，色彩鮮豔美麗，火紅的葉片在秋風中搖曳，猶如一團團跳動的火焰。

玉淵潭公園五彩斑斕的秋色，亦是一道絕美風景。麗紅元寶楓、金葉複葉槭等新優品種的種植，與原有的銀杏、白蠟、水杉、櫻花、天目瓊花等，搭配觀幹的紅瑞木、金枝槐以及觀果的各類海棠，形成高低錯落有致的觀賞帶。