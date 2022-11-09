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陸多地全程觀賞月全食

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國科學院紫金山天文台8日消息，2022年度最值得期待的重磅天象——月全食將於當晚閃亮登場，中國大陸的大部分地區都可看到全食階段。

中新社報導，屆時，一輪明月將在夜色中悄悄變臉，緩緩呈現古銅色，在天幕中盡顯陰晴圓缺。

專家介紹，月全食是月食的一種。當月亮、地球、太陽完全在一條直線上的時候，地球在中間，整個月亮全部走進地球的影子裡，形成月全食。從地球上看去，整個月亮呈現出古銅色，也就是民眾所熟知的紅月亮。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，本次月全食非常適合中國大陸民眾觀賞，東北地區可見本次月全食的全過程，其他地區則可見帶食而出。

從中國天氣網推出的月全食觀賞地圖來看，中國大陸南方大部地區以晴天為主，江蘇、浙江、上海、湖南、江西、廣西、四川等地都是晴天在線，觀賞效果更佳。 　　

天文預報顯示，本次月全食始於北京時間11月8日16時00分，月球開始漸漸變暗；17時09分初虧，月面開始出現缺角；18時16分食既，月球完全進入地球本影；18時59分進入食甚，直至21時57分，月食現象結束。全部過程歷時5小時57分。

據王科超介紹，這次月全食期間，還會「附贈」一個趣味天象——月掩天王星。視覺上，月球會「吞掉」天王星，過一段時間後再「吐出」。

難得的是，月掩天王星剛好趕上月全食階段。月球完全進入地球本影，亮度大幅減弱，天王星則會更加明顯。

專家建議，只要天朗氣清、視域開闊，公眾可通過肉眼看到本次月全食。如果有條件的話，使用雙筒望遠鏡或者天文望遠鏡，觀賞效果更佳。

月全食 金山

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