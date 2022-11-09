陸多年生稻種 多國試驗成功

根據雲南大學消息，該校胡鳳益團隊聯合大陸國內外相關團隊在國際知名學術期刊《自然-可持續性》（Nature Sustainability）發表論文，詳細展示了該團隊20多年來通過種間遠緣雜交創製多年生稻的研究成果，在全球多年生糧食作物育種領域具有里程碑意義。

中新社報導，經過近萬年人工選擇，人類把糧食作物從其多年生野生近緣種馴化成了一年生栽培種，為人類的生息繁衍奠定了物質基礎。但是，一年生糧食作物生產方式也帶來了種子投入量大、水土流失加劇、農機具投入增加、土壤養分流失等社會經濟和生態環境問題。

為瞭解決糧食安全與生態安全平衡問題，胡鳳益團隊自1996年起致力於研究水稻的多年生化並成功創製了多年生稻技術，在國際多年生作物研發領域具有里程碑意義。

11月7日，胡鳳益團隊聯合國內外相關團隊在國際知名學術期刊《自然-可持續性》發表了題為「多年生稻的可持續生產力與生產潛力」的研究論文，並同步發表了題為「多年生稻變革促進可持續農業」的研究簡報，詳細展示了該團隊20多年來堅持和探索多年生稻的培育、創新、應用。

多年生稻連續種植4年，每年收穫2季，平均每季產量為6.8噸/公頃，與一年生稻產量（6.7噸/公頃）相當。與一年生稻生產方式相比，多年生稻自第二季不再需要買種、育秧、犁田耙田和栽秧等生產環節，每季每公頃節約勞動力68-77人次，節約生產投入46.8-51%。

基於免耕生產方式，多年生稻播種一次持續收穫多年，改善了稻田耕層土壤結構，培肥土壤，其土壤有機質和全氮每年分別以0.95噸/公頃和0.11噸/公頃的速率增加。截至2021年，多年生稻已在中國大陸及南亞東南亞和非洲等一帶一路沿線多個國家試驗示範成功，惠及55000餘農戶。

《自然-可持續性》的高級編輯William Burnside認為，該項研究從育種、農藝性狀評價、潛在影響、農戶勞動力和收入以及可能的種植範圍等方面證明，把世界上最古老和最重要的馴化榖物變成多年生形式，是一項重大的變革。