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陸水利部：新建6大型灌溉區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

7日立冬，冬季是開展農田水利建設的黃金時期。根據大陸水利部消息，今年冬季水利部門將大力推進灌區工程建設，加快補齊灌區水利設施弱點。

新華社報導，據大陸水利部農村水利水電司相關負責人介紹，目前大陸大中型灌區建設和改造項目正在加快推進。大陸國務院部署重點推進的江西大坳等6處新建大型灌區、安排年度投資計劃的529處大中型灌區建設和改造項目已全部開工，正在加快建設中。

據了解，在一些地方農田水利設施建管脫節、重建輕管問題突出。對此，大陸水利部、農業農村部聯合印發通知，加強農田水利設施管護，督促地方政府落實主體責任，明晰農田水利設施管護責任，健全農田水利設施管護機制，指導水利、農業農村部門按職責加強農田水利設施管護的指導和監管。

對於今年冬季的灌區工程建設計劃，大陸水利部農村水利水電司相關負責人表示，將加快補齊灌區水利設施弱點，搶抓冬季施工黃金期，盡快完成大中型灌區年度建設任務，爭取在明年春灌前發揮效益。同時，爭取今冬明春再開工一批灌區項目，提升灌區灌溉保障能力。

此外，大陸水利部將指導地方充分用好金融支持水利基礎設施優惠政策，多管道籌集灌區建設資金，推動灌區建設管理，確保形成有效投資。

水電 國務院 立冬

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