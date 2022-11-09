四川德陽 人行道變藝廊
人行通道是每個城市都有的交通市政設施，行走其間，入目而來的往往是廣告和宣傳海報。然而，在四川省德陽市，人行通道兩側則是精美的書畫作品，濃濃的文化藝術氣息撲面而來，彰顯著城市的人文底蘊和藝術氛圍。
最近一段時間，不少德陽市民在通過市區長江西路旌湖國際酒店段地下人行通道時，驚喜地發現通道內增添了不少書畫作品。長40多公尺、寬約5公尺的人行通道，兩頭懸掛的是書法作品，通道中間則是繪畫作品。獨特的創意吸引不少市民駐足欣賞。「走進地下長廊，給自己帶來了很好的文化體驗。」市民巫小蘭說，這些繪畫和書法作品充分展現了德陽的自然風光和歷史傳承，這種形式很接地氣，也很有創意。
據介紹，為了將地下人行通道打造為城市文化新地標，將德陽特色文化元素融入城市建築景觀，4位畫家分別以鎣華山、凱江大回灣、東湖山公園、旌湖兩岸、羅江太平廊橋等5個主題進行創作，表現德陽的秀美山水。當地相關負責人表示，此舉是將公共藝術應用到城鄉規劃建設中的一次有益嘗試，以此增強城市的審美意蘊，提升藝術品位。
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