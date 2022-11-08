對話截圖曝光！南京大學畢業女生實名舉報遭老師性侵流產

大陸南京大學國際關係學院黨委副書記周恒被實名舉報性侵女學生導致流產。南京大學「@南京大學微博」8日通報，學校接獲舉報後第一時間成立專班調查，並將根據調查結果依法依規處理。

華夏早報報導，「@南京大學微博」通報稱，近期互聯網出現對我校政府管理學院周某相關問題的舉報，學校黨委高度重視，已在第一時間成立專班進行調查核實，並將根據調查結果依法依規處理。感謝廣大網友對南京大學的關心支持，也一如既往真誠歡迎大家對我校的輿論監督。

近日，網路上一則南京大學女畢業生舉報被老師性侵犯流產的帖子引發網友熱議。舉報者為南京大學政府管理學院女畢業生王某某，被舉報人為南京大學國際關係學院黨委副書記周恒。

王某某在舉報信中稱，她是南京大學政府管理學院畢業生，2018年，在學校讀書時，她被周恒性侵犯並懷孕流產，舉報信還附有她與周恒的微信聊天截圖，聊天記錄顯示，名為「周恒老師」的微信向王某某說，「房間已經定了啊，快點來！不來的後果自行承擔哈」，王某某在微信中希望「老師，請您放過我吧」。

舉報材料中一張2018年12月12日醫院出具的診斷證明書顯示，王某某被診斷為早孕人流，病情描述稱患者正常妊娠10周，要求終止妊娠。

報導稱，周恒和舉報人王某某的關係曾經很是親密。王某某在舉報信中表述，「周恒老師，您曾經如此信任我，任命我為學生幹部，並把我增選進入南京大學政管學院學生會主席團。受您的恩惠很多，也曾經幫助您幹了很多壞事。現在，經過徹底反省，我做出了舉報您的正確決定」。

舉報材料稱，周恒長期在南京大學工作，已婚，曾在南京大學人力資源處、培訓辦等部門工作，2017年擔任南京大學政管學院副書記，現任國際關係學院黨委副書記。