賣通行證8千張？ 烏魯木齊男坦承：自己編造的

烏魯木齊一男子近日疑似販賣通行證，並炫耀已賣八千餘張，警方據報後抓獲，該男坦承是自已編造的。

界面新聞報導，烏魯木齊市公安局通報，據網上流傳一男子疑似販賣通行證的視頻線索，公安機關於11月7日凌晨1時將嫌疑人張某輝抓獲歸案，並對其他3名涉事人員進行調查取證。

視頻中穿防疫服男子為52歲的張某輝，疫情期間，駕車在G30連霍高速烏魯木齊段各服務區，銷售生活物品。

據報導，張某輝在烏魯木齊三坪服務區售賣商品時，與滯留連霍高速的貨運駕駛員李男、呂男、庫男等3人聊天，炫耀其可以辦理貨車通行證，曾在疫情期間販賣過多個通行證。李男聽後，讓張男重複上述語言，用手機拍錄視頻並在微信群轉發。11月6日，李男發現該視頻在網上發酵，自行退出該群。

經審訊，張男坦承，自稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己編造，公安機關正在對此進一步調查作。