快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

賣通行證8千張？ 烏魯木齊男坦承：自己編造的

世界日報／ 中國新聞組／北京9日電
網傳一男子疑似販賣通行證，烏魯木齊警方表示已抓獲。 圖／中新網
網傳一男子疑似販賣通行證，烏魯木齊警方表示已抓獲。 圖／中新網

烏魯木齊一男子近日疑似販賣通行證，並炫耀已賣八千餘張，警方據報後抓獲，該男坦承是自已編造的。

界面新聞報導，烏魯木齊公安局通報，據網上流傳一男子疑似販賣通行證的視頻線索，公安機關於11月7日凌晨1時將嫌疑人張某輝抓獲歸案，並對其他3名涉事人員進行調查取證。

視頻中穿防疫服男子為52歲的張某輝，疫情期間，駕車在G30連霍高速烏魯木齊段各服務區，銷售生活物品。

據報導，張某輝在烏魯木齊三坪服務區售賣商品時，與滯留連霍高速的貨運駕駛員李男、呂男、庫男等3人聊天，炫耀其可以辦理貨車通行證，曾在疫情期間販賣過多個通行證。李男聽後，讓張男重複上述語言，用手機拍錄視頻並在微信群轉發。11月6日，李男發現該視頻在網上發酵，自行退出該群。

經審訊，張男坦承，自稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己編造，公安機關正在對此進一步調查作。

疫情 烏魯木齊 公安

延伸閱讀

暴雪證實《鬥陣特攻2》新英雄「拉瑪塔」一樣有免費通行證55級限制！原版玩家無法立即獲得

馬斯克動起來！推特：周五起裁員 關辦公室、停用通行證

港疫苗通行證延續至明年中 百業綁死不利復常

世足賽／球迷湧入卡達搶觀賽 逾150萬人申請通行證

相關新聞

女書記哽咽訴說忙防疫錯過女兒成人禮 網友：何不食肉糜翻版

大陸嚴格的防疫政策讓官民逐漸對立！河南鄭州街道社區書記劉紅英，日前在鄭州市疫情記者會上哽咽提到自己因防疫工作太忙錯過了女...

張庭傳銷案聽證會結束 張庭方求反轉稱「相信祖國」

備受矚目的張庭、林瑞陽夫婦涉嫌在大陸進行違法傳銷的聽證會於日前落幕。綜合陸媒報導，「TST庭秘密」涉嫌網絡傳銷一案的聽證...

86歲翁北京馬拉松跑6小時完賽 最後一個過線

2022北京馬拉松6日在天安門廣場鳴槍開跑。本次北馬，一名86歲的大爺以6小時16分51秒跑完42.195公里，成為了最...

對話截圖曝光！南京大學畢業女生實名舉報遭老師性侵流產

大陸南京大學國際關係學院黨委副書記周恒被實名舉報性侵女學生導致流產。南京大學「@南京大學微博」8日通報，學校接獲舉報後第...

女老師死亡事件 誰在「爆破」網課？

在互聯網上，他們又被稱為「樂子人」，參與任何事件都只為圖一樂，絲毫不考慮所作所為帶來的後果。一場「樂子人」的網課入侵，一...

香港反送中612基金秘書施城威被捕

與香港「反送中」運動有關的「612人道支援基金」秘書施城威日前被警方逮捕，警方指他涉嫌串謀勾結外國勢力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。