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張庭傳銷案聽證會結束 張庭方求反轉稱「相信祖國」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
張庭、林瑞陽夫妻因涉及違法傳銷，近日聽證會結束，但還未能立刻產生結果。(取材自微博)
張庭、林瑞陽夫妻因涉及違法傳銷，近日聽證會結束，但還未能立刻產生結果。(取材自微博)

備受矚目的張庭、林瑞陽夫婦涉嫌在大陸進行違法傳銷的聽證會於日前落幕。綜合陸媒報導，「TST庭秘密」涉嫌網絡傳銷一案的聽證會持續了四天，7日在河北省石家莊市落下帷幕，張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）、陶虹等均為涉案主體。事後，張庭8日在個人官方微博轉貼相關訊息，內容指出有知情人士透露，代理律師在聽證會現場指出，河北省石家莊市裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，內容提及案情可能會出現反轉。張庭並在微博貼出「我在等個公正的裁決 相信祖國」。

據紅星新聞報導，石家莊裕華區市場監管局的辦案人員在聽證會上出示相關證據，「TST庭秘密」的約30名代理律師主要從管轄權、鑒定機構等方面陳述意見。據參加聽證的律師表示，最後陳述環節辦案人員堅持認為構成傳銷，代理律師認為不構成並建議撤案。而此次聽證會不會立刻出結果。根據相關規定，在聽證會結束後相關部門需要的規定期限內出結果，目前還需要等待。

據大陸天眼查顯示，TST關聯公司上海達爾威貿易有限公司仍在申請商標。近日，該公司申請註冊「庭秘密天音」商標，國際分類包括廣告銷售、科學儀器等，當前商標狀態均為申請中。該公司由張庭任董事長、林瑞陽任董事兼總經理、陶虹任董事。

張庭夫婦涉嫌傳銷一案在陸引發熱議。但這並非張庭夫婦第一次被質疑傳銷，此前湖北保康縣市場監督管理局經過調查，就認定過「TST庭秘密」有傳銷行為。

張庭8日在官方微博上貼出有利自身的言論，並稱相信祖國。（圖擷取自張庭官方微博）
張庭8日在官方微博上貼出有利自身的言論，並稱相信祖國。（圖擷取自張庭官方微博）

律師 天眼 上海

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