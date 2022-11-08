女書記哽咽訴說忙防疫錯過女兒成人禮 網友：何不食肉糜翻版

大陸嚴格的防疫政策讓官民逐漸對立！河南鄭州街道社區書記劉紅英，日前在鄭州市疫情記者會上哽咽提到自己因防疫工作太忙錯過了女兒的成人禮。連日來引發網友大量負評，連官媒都批評鄭州市政府是畫蛇添足、反失民心。

本月六日，鄭州市政府舉行一場疫情防控發布會上，作為最基層防疫人員的劉紅英也有出席，她主動講述：「前幾天是我女兒18歲生日，然而我卻缺席了她這重要的儀式。」講到動情處，她開始哽咽……

大陸最近因防疫造成多起悲劇，加上過嚴的防疫致民眾不滿情緒日益升高。劉紅英的言論不僅沒引起網友同情，反遭致網友強烈反感，有網友指她是「脫離群眾太久了，不知百姓疾苦，不知人間冷暖」，是「何不食肉糜」翻版。還有網友稱，她把缺席女兒的成人禮和工作比較，顯示出領導幹部高高在上的優越感。

就連官方媒體也認為劉紅英的發言不妥，以及鄭州市政府的安排不恰當。人民日報海外版旗下的「俠客島」新媒體今天評論稱，大家前腳剛看過「一位陽性密接外賣員的一天」，感慨疫情中每個艱難謀生的普通人都不容易，後腳就看到某「書記因錯過女兒成人禮而哭泣」，相形之下，書記的眼淚不僅瞬間貶值，甚至還會反噬，變作當代的「何不食肉糜」。

鄭州這名女社區書記被罵慘了，許多網友對這種「悲情牌」並不買帳，寫出「我已窮得揭不開鍋，你卻說你沒按時吃燕窩」的段子來諷刺調侃。