「天宮」太空站繁殖猴子？大陸計畫把猴子送上太空

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
大陸科學家計畫把猴子送上「天宮」太空站並嘗試繁殖。照片為示意圖。（法新社）
大陸科學家計畫把猴子送上「天宮」太空站並嘗試繁殖。照片為示意圖。（法新社）

中國大陸預計在「天宮」太空站上進行生物科學實驗，計畫人員表示，接下來將嘗試在天宮最大的實驗艙「問天」繁殖猴子

南華早報報導，北京中國科學研究院研究員張璐10月底在演講影片中表示，目前在問天上研究過水草、魚跟蝸牛等小型生物，接下來將著手研究老鼠與猴子，觀察牠們在太空中成長甚至是繁殖的狀況，了解牠們如何適應微重力與其他太空環境。

清華大學藥學系教授紀家葵表示，在太空中做生物實驗，生物體型愈大，實驗難度愈高，太空人將需要餵食這些生物並為牠們清理排泄。

一位上海的生物實驗人員表示，能否順利與猴子合作仍是未知數。長期受制於狹小空間會讓猴子活動力下降，並出現拔毛髮、拒絕進食等行為，且火箭升空的過程也可能嚇到猴子。地上實驗人員平時利用玩具、音樂或是引導與同伴互動來安撫猴子情緒，在太空中如何照料猴子，讓牠們保持心情愉悅，將會是太空人的挑戰。

太空人 猴子 北京

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