東南應急救援中心 落腳廣東潮州

廣東省應急管理廳7日披露，中國大陸國家東南區域應急救援中心建設項目開工動員會，7日在潮州市舉行。該項目內，擬建中國大陸首個颱風綜合模擬訓練館，建成後可開展颱風、強降雨等氣候下的模擬訓練，凸顯區域應急救援特色。

中新社報導，該項目作為中國大陸區域應急力量建設的組成部分，由大陸應急管理部和廣東省政府共同建設，執行屬地和跨區域應急救援任務，預計將於2024年上半年建成投用。

該項目建成後，將重點擔負颱風及其次生、衍生災害應急救援等任務，其救援範圍輻射廣東、廣西、海南、福建、浙江、上海等地區。

廣東省應急管理廳相關官員表示，大陸國家東南區域應急救援中心與應急救援航空體系等緊密銜接，能高效實現就近快速響應、組織專業救援、調運應急資源，全面協助災區當地政府實施專業指揮協調。

該項目主要建設指揮調度、綜合訓練、航空保障、裝備儲備、培訓教學、後勤保障等基礎設施，以及停機坪、災害事故模擬訓練等場地，並配備相關裝備器材。建成後，將成為具備應急指揮、綜合救援、培訓演練、航空保障、裝備儲運等功能的創新型救援基地。

在功能上，該項目總體設為「五個功能區」，包括航空保障區、裝備儲運區、駐勤生活區、指揮教學區、實訓演練區。