台青對話 促「多認識大陸」

「落實總體方略，促進兩岸融合—學習貫徹中共廿大精神學術研討暨兩岸青年對話會」11月4日至6日在廣西桂林舉辦。多位與會的大陸台灣青年表示，願意架設溝通橋樑，共促兩岸融合。

中新社報導，台灣青年代表、新黨「21青連線」發起人林明正在研討對話會上表示，當今台灣青年的訊息來源主要來自教科書、媒體及網路。近年來，台獨勢力通過篡改教科書，運用遊戲、電影、電視劇等流行文化影響台灣年輕人，將對兩岸融合產生負面效應。因此，要架設兩岸橋梁，講好兩岸故事，急需從文化事業入手，用多種形式進行傳播，增進台灣青年對大陸的瞭解。

廣西玉林師範學院台灣教師黃種祥稱，當前兩岸關係面臨的最大問題之一，是部分台灣青年對中國大陸的認識尚且不足。擁有中國大陸工作和生活經驗的台灣青年，應將大陸實際情形積極傳達給親友。促進兩岸往來與交流，最大程度改善兩岸關係。

台灣青年張博勛目前在大陸從事新能源領域工作，他建議大陸台青可創造更多台胞之間的交流機會，協助台胞參與中國大陸發展、兩岸融合發展。

台灣新北青年夏允浩現在在大陸從事自媒體工作。他參加研討對話會時表示，近年來他通過在大陸直播和拍攝網路短片，讓台灣青年可更好地與在大陸的台灣青年互動，瞭解真實的大陸。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院教授劉國深視訊參會時指出，新時代兩岸關係建立在過去30多年來兩岸密切的經貿、人文交往基礎之上，今天的兩岸關係早已是你中有我，我中有你。他強調，青年是兩岸關係和平發展、融合發展的主要力量，希望兩岸青年在各自崗位上扮演好自己的角色，共促兩岸融合。