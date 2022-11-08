銀蘭高鐵甘肅段 運行試驗

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國鐵路蘭州局集團有限公司6日披露，隨著銀蘭高鐵甘肅段聯調聯試結束，正式進入為期30天的運行試驗階段，標誌著銀蘭高鐵全線開通運營進入倒計時。

新華社報導，銀蘭高鐵是中國大陸「八縱八橫」鐵路網京呼銀蘭通道的重要組成部分，起於寧夏回族自治區銀川市，經蘭州新區接至蘭州樞紐。其中，銀蘭高鐵銀（川）中（衞）段已於2019年12月29日開通運營。中（衞）蘭（州）段即將開通，分甘肅、寧夏兩個區段進行相關測試。

銀蘭高鐵中蘭段聯調聯試現場指揮部指揮長何鵬說，運行試驗通過列車運行圖參數測試、故障模擬和應急救援演練以及按圖行車試驗等三大項測試內容，為列車運行圖的鋪畫提供標尺和依據。同時，檢驗高鐵線路各系統在正常與非正常條件下運輸組織的適應性，驗證行車組織方式能否滿足運營要求，檢驗設備故障、突發事件和自然災害等條件下的應急響應能力，為完善科學合理的運輸組織方案提供技術依據。

目前，銀蘭高鐵甘肅段秦王川站、白銀南站、靖遠北站、平川西站、北灘站5座新建高鐵站的站房建設和裝修已進入尾聲。經過專業部門和設備管理單位的配合，客服系統已全部完成調試工作，在運行試驗階段，還將對購票、旅客乘降組織等方面進行模擬和培訓。

報導指出，銀蘭高鐵預計於12月底全線開通運營。

高鐵 標誌

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